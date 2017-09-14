Орбан висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться і європейські економіки, у тому числі угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи". У відповідь на питання журналіста, що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан сказав: "Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена". https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7201294/
Wirująświatła написав:когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные ассимилируются с захватчиками, ни совесть ни патриотизм их души не мучит.
Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?
гідропоніка прогодує не один десяток мільярдів, навіть про корейців з Пн.Кореї не скажеш що їди там вистачає на половину популяції
Половина мужчин призывного возраста, которые выехали за границу, готовы вернуться даже до завершения войны, но при условии решения вопроса с бронированием.
Об этом заявил вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания комитета Верховной Рады по правам человека. "50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием. То есть, не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, но это так - как оно есть", - сказал он.
Также, по словам Чернышова, государство должно системно поощрять граждан возвращаться домой, а также поддерживать тех, кто остается за рубежом, чтобы они чувствовали, что могут вернуться домой.
ЛАД написав:Оригинальненько. "Мы вернёмся, если будет гарантия, что нас не призовут".
Почему Вас это удивляет? Если Украина хочет, чтобы её граждане мужского пола возвращались в страну, их надо как-то к этому поощрять. Какой смысл возвращаться в воюющую страну из безопасной страны?
Я, конечно, не верю в эти цифры. Как и где они проводили опрос? Многих возвращаться останавливает то, что обратно их не выпустят. Для того, чтобы люди начали возвращаться также необходимы гарантии того, что границы больше не закроют.
ЛАД написав:Да, активом жильё не было, но для тех, у кого одна квартира, она не особо является активом и сегодня.
В 1997 в мене була одна однокімнатна....Я перетворив її в актив продавши і сам житло знімав А тепер опишіть варіант по якому ви б могли перетворити радянську прописку собі в актив?
А я знаю ситуацию, когда мои соседи по старой квартире сделали так же, как вы, и прогорели. Примерно в то же время, что и вы. Остались без квартиры и без денег. Рад за вас, что у вас так не случилось. Но вы сами писали, что 90% начинающих своё дело прогорают (и это так и есть). А в Союзе не было такой необходимости - вы не могли открыть "своё дело".
1 Питання не в тому скільки програло і скільки виграло Питання в можливостях в совку такої можливості не було , а раз так то перебування в совку для такого як я= погіршення життя 2 По збудованим квартирам а - за 30 років збудували +/- 3 000 000 квартир ( вивели з експлуатації 600 000 квартир в звязку з їх поганим станом) б - всі нові квартири ХТОСЬ купив. Заявляти що 90-80-70-60-50-40-30% квартир викуплені на незаконні цілі або за незаконні гроші - можна, тільки виглядати це буде трошки по дебільному в - покупка квартири для здачі в оренду-це один з тих різновидів бізнесу , якими в совку користувався сам совок( в нього на це була монополія), але в ті же Німеччині власниками 100% житла є всього 30% населення, тобто 70% населення це житло орендує. То ми маємо право йти до Німецьких правил чи повинні повернутись до совкових?