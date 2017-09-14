АндрейМ написав:
Почему Вас это удивляет? Если Украина хочет, чтобы её граждане мужского пола возвращались в страну, их надо как-то к этому поощрять. Какой смысл возвращаться в воюющую страну из безопасной страны?
Я, конечно, не верю в эти цифры. Как и где они проводили опрос? Многих возвращаться останавливает то, что обратно их не выпустят. Для того, чтобы люди начали возвращаться также необходимы гарантии того, что границы больше не закроют.
Чтобы люди стали возвращаться нужно сделать следующее.
1. Обеспечить нынешними силами военные успехи. А сил уже почти достаточно накоплено для очередных успехов на украинской территории. Операция в Курской области показала эффективность такого подхода в принципе, моральный дух у украинского народа в целом вырос.
2. Начать масштабные публикации о подтвержденных случаях жесткого наказания представителей ТЦК за взяточниство и не выполнение ими своих обязанностей. Ведь в этом конкретном случае взяточниство ТЦК-шников является ударом по обороноспособности страны и дискредитирует ВСУ, что страшнее всего.
Далее распространяться здесь бессмысленно. Не хочу давать идею порохоботам.
3.