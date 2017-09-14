А зачем вообще нужно что бы они возвращались, кроме моб.резерва? не хватает рабов за двадцать тысяч гривен работать? Я не вижу дефицита в высокооплачиваемых профессиях или мелких предпринимателей. Как на меня их даже дофига,учитывая снизившийся спрос. Уехали да уехали.Захотят-приедут.
ЛАД написав:Оригинальненько. "Мы вернёмся, если будет гарантия, что нас не призовут".
Почему Вас это удивляет? Если Украина хочет, чтобы её граждане мужского пола возвращались в страну, их надо как-то к этому поощрять. Какой смысл возвращаться в воюющую страну из безопасной страны?
Я, конечно, не верю в эти цифры. Как и где они проводили опрос? Многих возвращаться останавливает то, что обратно их не выпустят. Для того, чтобы люди начали возвращаться также необходимы гарантии того, что границы больше не закроют.
ЛАД написав: А если не устраивают "локальні цілі"?
Ще не бачив жодного правителя в якого відсутній інстинкт самозбереження.
Тем не менее, войны ведутся и очень часто не для достижения "локальных целей".Каждый агрессор рассчитывает на победу. Как называть Зеленского - "робітником" или "регентом народу" не важно. Снять его, в принципе, можно. Но решит ли новый "регент" проблему? Я писал об этом. И я не вижу такого решения без активного участия Запада. Без этого любой наш президент, независимо от его фамилии, может только подписать капитуляцию.
Ви мене не зрозуміли. ЯЗ на сьогодні залишається стримуючим фактором, тому тільки "локальні цілі". Ніяких ударів ЯЗ по роботах також не буде. Снять его, в принципе нельзя. Якщо можна - то як? Тільки без фантастики. Не потрібно применшувати(як і перебільшувати) можливості України(і президента як її представника).