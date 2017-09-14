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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11471114721147311474>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 20:30

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 20:41

А зачем вообще нужно что бы они возвращались, кроме моб.резерва?
не хватает рабов за двадцать тысяч гривен работать?
Я не вижу дефицита в высокооплачиваемых профессиях или мелких предпринимателей. Как на меня их даже дофига,учитывая снизившийся спрос.
Уехали да уехали.Захотят-приедут.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вітаю всіх З Різдвом Христовим !
Бажаю усім Здоров'я і Кохання !
Нехай Господь Береже всіх !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:26

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Оригинальненько. :)
"Мы вернёмся, если будет гарантия, что нас не призовут".

Почему Вас это удивляет? Если Украина хочет, чтобы её граждане мужского пола возвращались в страну, их надо как-то к этому поощрять. Какой смысл возвращаться в воюющую страну из безопасной страны?

Я, конечно, не верю в эти цифры. Как и где они проводили опрос? Многих возвращаться останавливает то, что обратно их не выпустят. Для того, чтобы люди начали возвращаться также необходимы гарантии того, что границы больше не закроют.

рожеві поні вернуться
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:30

Студенты Института журналистики КНУ решительно осудили

https://www.rbc.ua/ukr/news/pereyshov-mezhu-profesor-knu-potrapiv-skandal-1735035006.html
А ЛАД переживав, що було би яки ВВВ альтернативно.
І ніяких каракалпаків яких боїцця пердолітний
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:34

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: А если не устраивают "локальні цілі"?

Ще не бачив жодного правителя в якого відсутній інстинкт самозбереження.

Тем не менее, войны ведутся и очень часто не для достижения "локальных целей".Каждый агрессор рассчитывает на победу.
Как называть Зеленского - "робітником" или "регентом народу" не важно. Снять его, в принципе, можно. Но решит ли новый "регент" проблему? Я писал об этом.
И я не вижу такого решения без активного участия Запада.
Без этого любой наш президент, независимо от его фамилии, может только подписать капитуляцию.

Ви мене не зрозуміли. ЯЗ на сьогодні залишається стримуючим фактором, тому тільки "локальні цілі". Ніяких ударів ЯЗ по роботах також не буде.
Снять его, в принципе нельзя. Якщо можна - то як? Тільки без фантастики. :D
Не потрібно применшувати(як і перебільшувати) можливості України(і президента як її представника).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:37

  холява написав:Вітаю всіх З Різдвом Христовим !
Бажаю усім Здоров'я і Кохання !
Нехай Господь Береже всіх !


Прийми і ти вітання з Різдвом,чоловіче.
Здоровья тобі і грошей побільше.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:46

"На Західному фронті - без змін!"©

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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:46

  Господар Вельзевула написав:
  холява написав:Вітаю всіх З Різдвом Христовим !
Бажаю усім Здоров'я і Кохання !
Нехай Господь Береже всіх !


Прийми і ти вітання з Різдвом,чоловіче.
Здоровья тобі і грошей побільше.


+
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром
Бетон
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