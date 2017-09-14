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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11472114731147411475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:57

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:..........
Ещё раз.
Придёт другой - сделает вечный двигатель?

Да!

Рад за вашу веру.
Законы физики в топку!

законы физики на зелёных дол..ах не работают. (кстати, термин долбо..б, можно употреблять в школах, ведь его официально написал сам гарант)
назовём это теоремой бетона. кстати, данная теорема подтверждена эмпирически с 2019 года!
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 22:03

  Дюрі-бачі написав:На команду Deep State наїхали за те, що занадто оперативно оновлюють карту і зливають таємницю про косяки військового керівництва, зокрема про "котли"

закрить к херам собачим!
курс валют сховать!
поганий настрій - прибрать!

генштаб в сводках вже скільки жмурів малює? мільйона два?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 22:16

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:На команду Deep State наїхали за те, що занадто оперативно оновлюють карту і зливають таємницю про косяки військового керівництва, зокрема про "котли"

закрить к херам собачим!
курс валют сховать!
поганий настрій - прибрать!

генштаб в сводках вже скільки жмурів малює? мільйона два?

чи можна заборонити хранцузів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 22:54

  Бетон написав:приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тим часом МО вже майже рік саботує прийняття закону про демобілізацію і планує продовжувати ще принаймі 3 місяці...
В статті наведені вельми цікаві цифри:
"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – йдеться у листі.

- кількість тих кому вже давно необхідно надати можливість демобілізації +/- відповідає офіційним даним про кількість СЗЧ
- співвідношення "(з них 14 тисяч офіцерів)" до загальної кількості тих хто захищає Україну від лютого-березня 2022 - 1 до 7-ми, тобто відносні безповоротні втрати мобілізованих/простих солдатів-сержантів в 3-4 рази вищі нід серед "кадрових" офіцерів - 45-річні впенси можуть спати спокійно, для заповнення вакансій взводних та ротних і далі вистачатиме 20-річних пацанів після неповних 3х років в військовому ВУЗі як це робилося в квітні 2022 та цивільних з В/О які колись навчались на військовій кафедрі.

Альтернативні пропозиції там теж "цікаві" - 2-3 місяці відпустки (які більшості тих хто воює із самого початку і так вже повинні були бути давно надані - для прикладу моя дружина лише в цьому році була в відпустці рівно 0 днів, замість 30 базових + 15 УБД-ешних + принаймі 12 днів на дорогу + 30днів + дорога за 2022. Навіть у мене при службі крайні 16 місяців в ідеально-адекватній в/ч набереться півтора-два місяці невикористаної відпустки) з поверненням не в свою частину, а в саме пекло.
Востаннє редагувалось candle645 в Вів 24 гру, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:07

  Banderlog написав:
  Бетон написав:приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

звикай - по Юліанському календарю тепер святкують лише РПЦ та її посіпаки.

а так в світі Різдво 25 грудня яке 25 грудня :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:08

  Wirująświatła написав:это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.

Це, приятелю, називається антропологія) страх бути зїденим собі подібними один з базових) общєчєловєчіськіх.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:08

  Господар Вельзевула написав:
  холява написав:Вітаю всіх З Різдвом Христовим !
Бажаю усім Здоров'я і Кохання !
Нехай Господь Береже всіх !


Прийми і ти вітання з Різдвом,чоловіче.
Здоровья тобі і грошей побільше.

або труси, або хрестик :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:11

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

звикай - по Юліанському календарю тепер святкують лише РПЦ та її посіпаки.

а так в світі Різдво 25 грудня яке 25 грудня :D

То в цьому році в тебе 2 різдва?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:19

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Бетон
приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

звикай - по Юліанському календарю тепер святкують лише РПЦ та її посіпаки.

а так в світі Різдво 25 грудня яке 25 грудня :D

То в цьому році в тебе 2 різдва?)

з чого такі висновки? одне ;)
Shaman
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  #<1 ... 11472114731147411475>
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