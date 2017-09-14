Додано: Вів 24 гру, 2024 22:59

"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – йдеться у листі.

і планує продовжувати ще принаймі 3 місяці...В статті наведені вельми цікаві цифри:- кількість тих кому вже давно необхідно надати можливість демобілізації +/- відповідає офіційним даним про кількість СЗЧ- співвідношення "(з них 14 тисяч офіцерів)" до загальної кількості тих хто захищає Україну від лютого-березня 2022 - 1 до 7-ми, тобто відносні безповоротні втрати мобілізованих/простих солдатів-сержантів в 3-4 рази вищі нід серед "кадрових" офіцерів - 45-річні впенси можуть спати спокійно, для заповнення вакансій взводних та ротних і далі вистачатиме 20-річних пацанів після неповних 3х років в військовому ВУЗі як це робилося в квітні 2022 та цивільних з В/О які колись навчались на військовій кафедрі.Альтернативні пропозиції там теж "цікаві" - 2-3 місяці відпустки (які більшості тих хто воює із самого початку і так вже повинні були бути давно надані - для прикладу моя дружина лише в цьому році була в відпустці рівно 0 днів, замість 30 базових + 15 УБД-ешних + принаймі 12 днів на дорогу + 30днів + дорога за 2022. Навіть у мене при службі крайні 16 місяців в ідеально-адекватній в/ч набереться півтора-два місяці невикористаної відпустки) з поверненням не в свою частину, а в саме пекло.