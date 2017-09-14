Додано: Сер 25 гру, 2024 00:10

Якщо ти десь терся біля айті, то маєш знати, що для вирішення математичної задачі необхідні вихідні дані. А їх нема.У обліківки кендел така задача вирішується так: придумаю відповідь з пальця («в 3-4 рази»), а хто не згоден, хай доводить і наводить точніші дані . Бггггг, ти точно айтішник чи дешевий маніпулятор з радіоринку на кардачах?Для вирішення цієї задачі треба:- кількість офіцерів і контрактників (окремо ) станом на 24.02.2022- кількість контрактників , які служили на 24.02.22 і стали офіцерами за цей час- кількість кожної категорії, хто по різним причинам звільнився за 3 роки.- кількість (по категоріям) тих, хто станом на 24.02.22 мав діючого контракту менше 3 років. (Бо якщо станом на 24.02.25 і буде три роки на війні, та діючий контракт ще може залишатись. І право на звільнення не виникне.Коротше нема в тебе ніяких цих даних. Але дуже хотілось показати який ти гарний солдат (але чомусь не загинув), і які погані офіцери, бо не гинуть.З.І. а тихо приходити і стукати по ночам на отого, на кого образився, то тебе в армії навчили, чи ти завжди вмів?