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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11473114741147511476>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:25

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.

Це, приятелю, називається антропологія) страх бути зїденим собі подібними один з базових) общєчєловєчіськіх.
вам бы показаться терапевту, мне такую дичь 100лет никто не говорил.

Тревога наносит удар по самому основанию структуры личности, на котором зиждется понимание самого себя и мира. В тревоге проявляется страх человека по поводу собственной экзистенции, опасения «стать ничем». Человек, охваченный тревогой, полностью ей предоставлен и лишен всякой опоры в своем существовании.

П. Тиллих дифференцирует функции тревоги и выделяет три ее формы в соответствии с тремя областями угрозы самоутверждению человека. Человек испытывает угрозу физическому самоутверждению в виде тревоги судьбы и смерти; нравственному самоутверждению в виде тревоги вины; духовному самоутверждению в виде тревоги пустоты и отсутствия смысла. Все три формы тревоги присутствуют друг в друге и взаимосвязаны таким образом, что одна из них задает общий тон. Наиболее разрушительной силой, по мнению Тиллиха, обладает тревога пустоты и отсутствия смысла как угроза полноте бытия человека. Происходит утрата смысла при разочарованиях, разрушениях веры
объясняю простыми словами, самый лютый страх не быть съеденым или убитым, а потеря смысла. Что неоднократно было доказано психологами с мировым именем, например Виктором Франклом. Из этой теории родилась логотерапия - терапия обретением смысла. Вполне рабочая методика для своего времени.

Идем дальше, что такое смысл? это ментальное отражение наших ценностей. Совершенно очевидно чтобы обрести (или не терять) смысл должны быть сами ценности и эмоции, которые их отражают через ощущения, а так же "распознавалка" этих эмоций теперь называемая модными буквами EQ. Обратите внимание мысленно ценности не ощущаются. На этом противоречии построено множество расстройств, когда у человека есть всё а он уходит в монастырь или становится алкашом/наркоманом/игроманом и меняет все свои материальные ценности на ощущения.

Что происходит когда исчезают эмоции? на их место приходят заменители, а именно чрезмерное сексуальное влечение, жадность, тщеславие, обжорство. Сюда же алкоголь, наркотики, все виды химических стимуляторов, жажду острых ощущений (включая издевательства и убийства) - всё то что даёт хоть какие то ощущения. Есть кейс когда человек ради ощущений вызывал у себя рвоту. Беспричинный страх сюда же (если прямо сейчас вам ничего не угрожает, а вы боитесь смерти или болезни). Другими словами страх "селится и живет" там, где нет положительных эмоций.

Так что страх базовым в онтогенезе быть не может, он есть следствие депривации, частью (иногда причиной) патогенеза. И тому тоже есть тысячи доказательств.

В клинической практике выявлено, что при левосторонних поражениях у больных часто возникают приступы тревоги, беспокойства и страха, усиливается интенсивность отрицательных эмоциональных переживаний.

Для поражения правого полушария, напротив, более характерны состояния благодушия, весёлости и безразличия к окружающим, явные изменения в мимике (радостное выражение лица) . После электрошокового воздействия на правое полушарие у больных уменьшалась способность к распознаванию голосовых интонаций, выражающих такие эмоции, как радость, печаль и гнев


мы уже один раз с вами это обсуждали, и больше к этой теме я не возвращаюсь, она слишком объемная для форума, максимум могу в личку книг накидать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 00:25, всього редагувалось 10 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:28

candle645

співвідношення "(з них 14 тисяч офіцерів)" до загальної кількості тих хто захищає Україну від лютого-березня 2022 - 1 до 7-ми, тобто відносні безповоротні втрати мобілізованих/простих солдатів-сержантів в 3-4 рази вищі нід серед "кадрових" офіцерів



Таких математиків треба гнати поганою мітлою з IT.
Ні кількість офіцерів по відношенню до кількості солдат, ні кількість тих, хто здобуде право на дембель, ніяк не вказує на втрати. Більшої маячні важко придумати))
Як каже Детройт «бо схотілось» приліпити залєпуху, приправивши її неіснуючим терміном «кадрові офіцери» :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:44

  Hotab написав:Таких математиків треба гнати поганою мітлою з IT.
Ні кількість офіцерів по відношенню до кількості солдат, ні кількість тих, хто здобуде право на дембель, ніяк не вказує на втрати. Більшої маячні важко

Ти мене в IT не запрошувало, і не тобі мене звідти гнати...
Але цікаво буде дізнатися альтернативну, але більш правильну інтерпретацію цифр наведених в статті:
"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – йдеться у листі.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:45

  Banderlog написав:
  Бетон написав:приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

З астрономії.
З оберту землі навколо сонця)
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:47

candle645

Але цікаво буде дізнатися альтернативну, але більш правильну інтерпретацію цифр


Перечитай ще раз мій попередній пост (я маю на увазі про відсутність кореляції цифр в/с з правом на звільнення і втрат , але можеш прочитати ще раз і про свою профнепридатність також, до повного засвоєння). :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:56

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

З астрономії.
З оберту землі навколо сонця)


А ведь когда-то, вот эти вот поклонники Рождества спалили Джордано Бруно именно за утверждение вращения Земли вокруг Солнца.Точнее,за сделанные из этого философские и богословские выводы.
О времена,о нравы.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:58

  Hotab написав:candle645

Але цікаво буде дізнатися альтернативну, але більш правильну інтерпретацію цифр


Перечитай ще раз мій попередній пост (я маю на увазі про відсутність кореляції цифр в/с з правом на звільнення і втрат , але можеш прочитати ще раз і про свою профнепридатність також, до повного засвоєння). :lol:

Так я вже зробив вигляд що і в IT і в аналізі та інтерпретації даних я повний 0, якщо це чимось полегшить життя обліківці "Hotab".

І звертаюсь за допомогою щодо саме правильної інтерпретації наведених цифр. Та їх кореляції з кількістю СЗЧ та типовому БЧС підрозділів.

(А абговорення моїх персональних здібностей тут оффтоп і звичайно буде за необхідності оскаржуватись)
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:01

  candle645 написав:(А абговорення моїх персональних здібностей тут оффтоп і звичайно буде за необхідності оскаржуватись)
Оффтоп на этой ветке почти всё.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:10

candle645
Якщо ти десь терся біля айті, то маєш знати, що для вирішення математичної задачі необхідні вихідні дані. А їх нема.
У обліківки кендел така задача вирішується так: придумаю відповідь з пальця («в 3-4 рази»), а хто не згоден, хай доводить і наводить точніші дані . Бггггг, ти точно айтішник чи дешевий маніпулятор з радіоринку на кардачах? :lol:

Для вирішення цієї задачі треба:
- кількість офіцерів і контрактників (окремо ) станом на 24.02.2022
- кількість контрактників , які служили на 24.02.22 і стали офіцерами за цей час
- кількість кожної категорії, хто по різним причинам звільнився за 3 роки.
- кількість (по категоріям) тих, хто станом на 24.02.22 мав діючого контракту менше 3 років. (Бо якщо станом на 24.02.25 і буде три роки на війні, та діючий контракт ще може залишатись. І право на звільнення не виникне.

Коротше нема в тебе ніяких цих даних. Але дуже хотілось показати який ти гарний солдат (але чомусь не загинув), і які погані офіцери, бо не гинуть. :D

З.І. а тихо приходити і стукати по ночам на отого, на кого образився, то тебе в армії навчили, чи ти завжди вмів? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:33

  Wirująświatła написав:
  candle645 написав:(А абговорення моїх персональних здібностей тут оффтоп і звичайно буде за необхідності оскаржуватись)
Оффтоп на этой ветке почти всё.

крім проблем хоттаба
flyman
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