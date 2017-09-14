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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11473114741147511476

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:36

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

З астрономії.
З оберту землі навколо сонця)

До чого тут астрономія? І оберти землі?)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:36

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  candle645 написав:(А абговорення моїх персональних здібностей тут оффтоп і звичайно буде за необхідності оскаржуватись)
Оффтоп на этой ветке почти всё.

крім проблем хоттаба

Тобі Фокс давно переміряв штангенциркулем? :D
Може тебе вже пора опріділить куди в інше місце? Не дотягуєш до каракалпаків? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:53

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.

Це, приятелю, називається антропологія) страх бути зїденим собі подібними один з базових) общєчєловєчіськіх.
вам бы показаться терапевту, мне такую дичь 100лет никто не говорил.
в мене є висновок ВЛК :wink: :lol: то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях? Якщо там ніхто нікого не їв? https://youtu.be/huxFzGN-Kks?si=BgKxJkOik0ULSs1G
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  #<1 ... 11473114741147511476
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