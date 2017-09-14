Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 25 гру, 2024 00:36
Бетон написав: Banderlog написав: Бетон написав:
приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром
це з якої радості такі висновки?)
З астрономії.
З оберту землі навколо сонця)
До чого тут астрономія? І оберти землі?)
Banderlog
Повідомлень: 1568
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 гру, 2024 00:36
flyman написав: Wirująświatła написав: candle645 написав:
(А абговорення моїх персональних здібностей тут оффтоп і звичайно буде за необхідності оскаржуватись)
Оффтоп на этой ветке почти всё.
крім проблем хоттаба
Тобі Фокс давно переміряв штангенциркулем?
Може тебе вже пора опріділить куди в інше місце? Не дотягуєш до каракалпаків?
Hotab
Повідомлень: 13874
З нами з: 15.02.09
Подякував: 370 раз.
Подякували: 2301 раз.
Профіль
1
3
2
Додано: Сер 25 гру, 2024 00:53
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.
Це, приятелю, називається антропологія) страх бути зїденим собі подібними один з базових) общєчєловєчіськіх.
вам бы показаться терапевту, мне такую дичь 100лет никто не говорил.
в мене є висновок ВЛК
то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях? Якщо там ніхто нікого не їв?
https://youtu.be/huxFzGN-Kks?si=BgKxJkOik0ULSs1G
Banderlog
Повідомлень: 1568
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
25
78811
1493
251496
6076
889929