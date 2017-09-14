Додано: Сер 25 гру, 2024 01:35

Banderlog написав: то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях? то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях?

В соответствии с теорией Э. Эриксона основы личностного развития человека закладываются на первой стадии, которая длится от рождения до 18 месяцев. В этот период ребенок должен приобрести чувство доверия к окружающему миру, что является основой формирования позитивного самоощущения. Чувство доверия к миру служит ребенку опорой для приобретения нового опыта, гарантией правильного перехода к следующим фазам развития. В окружении, располагающем к доверию, ребенок чувствует, что он любим, что его всегда готовы принять, у него закладывается прочная основа для будущих взаимодействий с другими людьми и для Формирования позитивного отношения к самому себе.

я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.Берём людоедство. Фактически отрицается ценность "жизнь" потому что людоед ради еды лишает жизни себе подобное существо. Это означает, что завтра едой может стать кто угодно из его окружения, что так же обнуляет доверие и другую ценность "стая" Без доверия нет стаи, а без стаи "одиноким медведем" человек бы не выжил. Хотя бы потому что самка бы не смогла кормить ребенка, защищать его, добывать дрова для костра, следить за костром, охотиться, шить одежды и т.д. в одиночестве. Ей нужен был партнер или группа лиц "с гарантиями безопасности" пребывания в их среде.доверие - базовая эмоция. Без доверия взаимодействие практически невозможно. Вы даже кота не приручите без доверия с его стороны. Спать с копьем просыпаясь от любого шороха, чтобы тебя не сожрали? Это не жизнь и в такой способ человечество бы не развивалось, а деградировало. Возможно те племена людоедов и вымерли в результате деградации.какое может быть доверие когда у матери 24/7 страх, что её (или ребенка) сожрут?кстати всё вышесказанное относится и к буллингу.Вы себе не представляете насколько доверие базовое. Например, при его отсутствии даже наше онлайн общение было бы невозможно, мы бы друг друга в чем то подозревали, обвиняли, хамили и оскорбляли.