Wirująświatła написав:это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.
Це, приятелю, називається антропологія) страх бути зїденим собі подібними один з базових) общєчєловєчіськіх.
вам бы показаться терапевту, мне такую дичь 100лет никто не говорил.
detroytred написав:Орбан висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться і європейські економіки, у тому числі угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи". У відповідь на питання журналіста, що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан сказав: "Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена". https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7201294/
С 2010 года мы точно знали, что Венгрия, хотя и является членом ЕС, который необходимо сохранить и также нужно стремиться к сотрудничеству с Брюсселем, не должна идти по пути Брюсселя. Бюрократам в Брюсселе не следует позволять говорить, что произойдет в Венгрии. Потому что тогда мы будем бедными, конкурентоспособность нашей экономики ухудшится, придут мигранты, распространится гендерное безумие, и в конце концов мы даже окажемся там в условиях войны. Брюссельская бюрократия велика и сильна, у нее много денег и активов. Те, кто отклоняется от их принципов, должны постоянно бороться за свой суверенитет. Это то, что делает Венгрия. Но если бы мы этого не сделали, то венгерским семьям пришлось бы платить за энергию в три-четыре раза больше, чем сейчас, тогда магдебургские сцены происходили бы и в венгерских городах, и наши деньги вошли бы в 300 миллиардов. евро, которые западники вывезли в Украину, а мы при этом не знали бы, как выйти из войны, которую невозможно выиграть.
Почему надо держать в ЕС страну, которая пользуется европейскими деньгами, но плюёт на европейскую политику?
Итак, теперь, когда война окончена, мы можем взлететь. Взлетать может тот, кто завершил подготовку и наработку, размялся, знает, в какую стартовую решетку ему встать, знает, когда выстрелит стартовый пистолет. Мы готовы и стартуем в 2025 году. Вместо военной политики вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи.
мир станет безопаснее, мы приближаемся к миру, может быть, мы его добьемся, и многие идеологические чуши, которые процветают в мире, будут подрезаны секаторами.
Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели. Результат? Пятая часть территории Украины находится под оккупацией, многие сотни тысяч людей погибли, еще сотни тысяч получили увечья и ранения, сотни тысяч остались вдовами и сиротами. Между тем, миллионы людей покинули Украину, чья инфраструктура, транспорт и энергетические системы были разрушены до основания, и страна не способна поддерживать свою экономику в обозримом будущем.
Ну и куда же без "патриотизма" (в противовес "либералам"). Читая, сразу вспоминается: "Патриотизм — последнее прибежище негодяя".
candle645 написав:..."За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – йдеться у листі.
Це демонструє лише співвідношення кількості офіцерів до кількості рядових та сержантів (наскільки зрозумів з тексту - у бойових підрозділах; десь в штабі бригади та вище - пропорція може бути зворотньою, де ПО КІЛЬКОСТІ на кожного писаря-діловода, посильного, телефоніста/-ку, тощо рядового/сержантського складу - приходиться з десяток офіцерів).
Banderlog написав:то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях?
я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.
Берём людоедство. Фактически отрицается ценность "жизнь" потому что людоед ради еды лишает жизни себе подобное существо. Это означает, что завтра едой может стать кто угодно из его окружения, что так же обнуляет доверие и другую ценность "стая" Без доверия нет стаи, а без стаи "одиноким медведем" человек бы не выжил. Хотя бы потому что самка бы не смогла кормить ребенка, защищать его, добывать дрова для костра, следить за костром, охотиться, шить одежды и т.д. в одиночестве. Ей нужен был партнер или группа лиц "с гарантиями безопасности" пребывания в их среде.
доверие - базовая эмоция. Без доверия взаимодействие практически невозможно. Вы даже кота не приручите без доверия с его стороны. Спать с копьем просыпаясь от любого шороха, чтобы тебя не сожрали? Это не жизнь и в такой способ человечество бы не развивалось, а деградировало. Возможно те племена людоедов и вымерли в результате деградации.
В соответствии с теорией Э. Эриксона основы личностного развития человека закладываются на первой стадии, которая длится от рождения до 18 месяцев. В этот период ребенок должен приобрести чувство доверия к окружающему миру, что является основой формирования позитивного самоощущения. Чувство доверия к миру служит ребенку опорой для приобретения нового опыта, гарантией правильного перехода к следующим фазам развития. В окружении, располагающем к доверию, ребенок чувствует, что он любим, что его всегда готовы принять, у него закладывается прочная основа для будущих взаимодействий с другими людьми и для Формирования позитивного отношения к самому себе.
какое может быть доверие когда у матери 24/7 страх, что её (или ребенка) сожрут?
кстати всё вышесказанное относится и к буллингу.
Вы себе не представляете насколько доверие базовое. Например, при его отсутствии даже наше онлайн общение было бы невозможно, мы бы друг друга в чем то подозревали, обвиняли, хамили и оскорбляли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Недавно таке хороше відео дивився в річницю ковіду рекомендую: https://youtu.be/bQ7rrtGhi8E?si=cV-0D4eQZOSFvZ2v Така ностальгія … я ще такий молодець віддав сто євро останньою зимою )) щоб бути як укрлоті люди ))) І так і не скористався нічим крім книжок , якраз в лютому книжки отримав … А нюх ще не повернувся до кінця Пошук по форуму звісно того , тому тут і пишу , на форі всього іншого бреду що тут був , рекомендую розбір тих казок, які ми слухали до цього
budivelnik написав:.............. б - всі нові квартири ХТОСЬ купив. Заявляти що 90-80-70-60-50-40-30% квартир викуплені на незаконні цілі або за незаконні гроші - можна, тільки виглядати це буде трошки по дебільному ..........
Удивительно, как вы любите приписывать другим придуманные вами мысли. Я нигде не говорил о незаконности покупки квартир. И не обладаю никакой статистикой, чтобы говорить о % квартир, купленных за незаконные деньги. Но если вы уж затронули этот вопрос, то наверняка достаточно большой % квартир действительно выкуплен за незаконные деньги. Сколько - не знаю. Но, думаю, если бы налоговая занялась проверкой доходов, то обнаружилось бы очень много интересных вещей.