detroytred написав:*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати". На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами: "Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він. https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html
Це якийсь повний бред: щоб ми відновилися економічно, не вимерли демографічно і пройшло кілька поколінь без війни, то потрібно щоб нас взяли в НАТО і ЄС, або щоб москалі повністю розпалися. Тому або перемога, або Майдан і 2-3 роки щоб втекти, поки москалі повторно не напададуть і переможуть
Banderlog написав:то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях?
я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.
ВИ нормальність чим оцінюєте? Я кажу що війна в нас як біологічного виду в крові. Те що її якимись культурними чи моральними способами вивели поза закон , природу людини не змінило. Щодо булінгу )) не смішіть, без булінгу колективної моралі бути не може )
Що прийняття України до НАТО, що повна перемога над рфією -- цілком залежить і є рішеннями Заходу. І почалась саме повномасштабка з Женеви. Корінець війни в Захід-рфія. Тільки після вирішення на цьому рівні можливе рішення на рівні Україна-рф.
Banderlog написав:то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях?
я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.
ВИ нормальність чим оцінюєте? Я кажу що війна в нас як біологічного виду в крові. Те що її якимись культурними чи моральними способами вивели поза закон , природу людини не змінило. Щодо булінгу )) не смішіть, без булінгу колективної моралі бути не може )
знову, не ми, а ви, не у нас, а у вас, девіантів 1%, якщо 5% це занадто, " що війна в нас як біологічного виду в крові" чому проводиться кіднепінг М1860, мало би бути навпаки: 99% бажаючих в черзі