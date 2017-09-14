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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11474114751147611477

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 08:44

  detroytred написав:*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати".
На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами:
"Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він.
https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html

Це якийсь повний бред: щоб ми відновилися економічно, не вимерли демографічно і пройшло кілька поколінь без війни, то потрібно щоб нас взяли в НАТО і ЄС, або щоб москалі повністю розпалися.
Тому або перемога, або Майдан і 2-3 роки щоб втекти, поки москалі повторно не напададуть і переможуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:28

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях?
я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.


ВИ нормальність чим оцінюєте?
Я кажу що війна в нас як біологічного виду в крові. Те що її якимись культурними чи моральними способами вивели поза закон , природу людини не змінило.
Щодо булінгу )) не смішіть, без булінгу колективної моралі бути не може )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:31

  Дюрі-бачі написав:Тому або перемога або


Що прийняття України до НАТО, що повна перемога над рфією -- цілком залежить і є рішеннями Заходу.
І почалась саме повномасштабка з Женеви.
Корінець війни в Захід-рфія.
Тільки після вирішення на цьому рівні можливе рішення на рівні Україна-рф.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:57

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях?
я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.


ВИ нормальність чим оцінюєте?
Я кажу що війна в нас як біологічного виду в крові. Те що її якимись культурними чи моральними способами вивели поза закон , природу людини не змінило.
Щодо булінгу )) не смішіть, без булінгу колективної моралі бути не може )

знову, не ми, а ви,
не у нас, а у вас,
девіантів 1%, якщо 5% це занадто,
" що війна в нас як біологічного виду в крові" чому проводиться кіднепінг М1860, мало би бути навпаки: 99% бажаючих в черзі
flyman
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