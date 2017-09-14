Додано: Сер 25 гру, 2024 10:39

Banderlog написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав: то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях? то звідки ці страхи людоїдства в незвязаних одне з одними цивілізаціях? я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.



я не отрицаю людоедство, я отрицаю нормальность этого явления. у макак и людей схожие ценности - жизнь, еда и стая (доверие). Все девиации возникали (и сейчас возникают) при подмене одной из этих ценностей.

ВИ нормальність чим оцінюєте?

Я кажу що війна в нас як біологічного виду в крові. Те що її якимись культурними чи моральними способами вивели поза закон , природу людини не змінило.

Щодо булінгу )) не смішіть, ВИ нормальність чим оцінюєте?Я кажу що війна в нас як біологічного виду в крові. Те що її якимись культурними чи моральними способами вивели поза закон , природу людини не змінило.Щодо булінгу )) не смішіть,

Классификация типов нарушенного поведения с использованием социально-психологических критериев предложена А.Г.Амбрумовой и Л.Я.Жезловой.



Выделены антидисциплинарное, антисоциальное, делинквентное и аутоагрессивное поведение. К антидисциплинарным поступкам относятся нарушения режима и дисциплины.



Антисоциальные поступки проявляются в невыполнении или непризнании нравственных норм поведения в обществе: морально осуждаемые манеры поведения, отказ от учебы и трудовой деятельности, преждевременное начало половой жизни, сексуальные эксцессы, раннее употребление алкоголя и т.п.



Делинквентное поведение включает противоправные и преступные действия несовершеннолетних (вымогательства, кражи, угон транспортных средств, хулиганские выходки, нанесение телесных повреждений, совращение малолетних, изнасилования, убийства).



К аутоагрессивным, интрапунитивным по А.Е.Личко , поступкам относятся суицидальные попытки и другие формы суицидального поведения, а также различные самоповреждения Систематика поведенческих расстройств, представленная в МКБ-10 в разделе F90 - F98 (поведенческие и эмоциональные расстройства с началом, типичным для детского и подросткового возраста) включает следующие варианты нарушенного поведения: расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи; несоциализированное расстройство поведения; социализированное расстройство поведения, оппозиционно- вызывающее расстройство; другие расстройства поведения; расстройство поведения, неуточненное.



Приводятся следующие критерии диагностики : « драчливость или хулиганство; жестокость к другим людям или животным; тяжелые нарушения собственности; поджоги, воровство, лживость, прогулы в школе и уходы из дома, необычно частые и тяжелые вспышки гнева; вызывающе провокационное поведение и постоянное, откровенное непослушание». Таким образом, расстройства поведения характеризуются стойким типом диссоциального, агрессивного или вызывающего поведения. В своей наиболее крайней степени оно доходит до выраженного нарушения соответствующих возрасту социальных норм и является поэтому более тяжелым, чем обычный ребяческий злой умысел или подростковое бунтарство. Изолированные диссоциальные или криминальные акты сами по себе не являются основанием для диагноза, подразумевающего постоянный тип поведения В некоторых случаях нарушения поведения могут перейти в диссоциальное личностное расстройство Примеры поведения, на которых основывается диагноз, включают: чрезмерную драчливость или хулиганство; жестокость к другим людям или животным; тяжелые разрушения собственности; поджоги, воровство, лживость, прогулы в школе и уходы из дома. необычно частые и тяжелые вспышки гнева; вызывающее провокационное поведение; и постоянное откровенное непослушание. Любая из этих категорий при ее выраженности является достаточной для постановки диагноза;

Banderlog написав: без булінгу колективної моралі бути не може ) без булінгу колективної моралі бути не може )

это простой вопрос. Есть несколько подходов, социокулькульный например считает нормой всё что принято в данном обществе. То есть если в коллективе принят буллинг, значит он норма. По факту так и есть. Но это сильно устаревшая точка зрения. 19й век. Нафталин.в моем понимании норма всё что ведёт к общечеловеческим ценностям, а не уводит от них. Если более точно всё что ведёт к развитию, к более совершенным формам жизни от менее совершенных. Простое доказательство. Родился ребёнок, он не может разговаривать, не понимает речь, не умеет ходить. В норме он этому всему научится. Но если в 10 лет он умеет только это, уже не норма, есть чёткий перечень что должен уметь ребенок "в норме" в каждом возрасте. Можно сказать "список ожиданий" от общества в лице родителей/учителей. И с каждым столетием этот список больше. Поэтому нормы не есть "отче наш" альфа и омега, они меняются, иногда на противоположные (лгбт например).Когда он уже "всё умеет" нормой становятся его поступки. Которые ведут либо не ведут к общечеловеческим ценностям. Каждый поступок можно оценить по этому критерию. Например вы просто бухаете, законом не запрещено, окружение не возражает. Норма или патология? К каким общечеловеческим ценностям это ведёт? ни к каким, зато уводит от ценности "жизнь" бухлом вы вредите здоровью и просто прожигаете драгоценные минуты, которых не так уж и много.В этом случае общество не регламентирует ваше поведение и на его нормы нет смысла ориентироваться, очевидно что социокультурный подход ограничен и несовершенен. А другой изобретает что то полезное, лечит людей, пишет музыку и т.д. Кроме того в любую эпоху есть люди которые борятся с общепринятыми нормами, частично разрушают их и на том месте появляются другие. С точки зрения общества это бунтари-злодеи. В своей массе общество не хочет развития, впадая в "зону комфорта" (а иногда и в деградацию). В этом тоже ограниченность "социальных норм".По итогу на похоронах покойнику "вспомнят всё" а далее суд Божий."биологические нормы" я с вами обсуждать не буду, здесь много спорного, например хотел ли Бог чтобы люди воеввли, были людоедами или лгбт? Для чего он дал человеку мозг? Нейропсихология сделала огромный шаг обнаружив участки отвечающие за те или иные качества, более того обнаружено получают ли эти участки энергии от митохондрий или они инактивированы. Сейчас ищут препараты для их активации, это будет настоящий прорыв в борьбе с девиациями. Или не будет.в психологии понятие норма/девиация хорошо проработано и в общем уже не оспариваетсяот себя добавлю что у макак воровство - норма. Поэтому ориентироваться на "общемакакские нормы" тоже не стоитне обязательно пробовать яд чтобы понять его действие и последствия. Из вашей точки зрения не ясно буллинг должен быть в коллективе или коллектив должен знать пробуллинг для "коллективной морали"к вашему IQ еще бы хорошее образование... у вас действительно он высокий.