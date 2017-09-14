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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11476114771147811479>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:31

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати".
На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами:
"Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він.
https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html

Це якийсь повний бред: щоб ми відновилися економічно, не вимерли демографічно і пройшло кілька поколінь без війни, то потрібно щоб нас взяли в НАТО і ЄС, або щоб москалі повністю розпалися.
Тому або перемога, або Майдан і 2-3 роки щоб втекти, поки москалі повторно не напададуть і переможуть

Т.е. его лопаты вас ничему не научили - и вы продолжаете его слушать?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:32

  pesikot написав:Поздоровлення від рашистів продовжується ...

Че сьогодні вимикали?
У нас без попередження з 6 до 9 не було
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:34

flyman

готів, сарамтів, антів та вікінгів


Хто вийде від союзу філіпінки і куракалпака? Чи нічого не вийде, у куракалпака вже не набубнявлюється?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:35

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
  Banderlog написав:Бетон
приятно, что народ празднует Рождество со всем цивилизованным миром

це з якої радості такі висновки?)

З астрономії.
З оберту землі навколо сонця)

До чого тут астрономія? І оберти землі?)

щоб показати, чому відстає юліанський календар - поки на 13 діб, з 2100 - на 14.

жаль, що 2000 ділиться на 400, бо було б цікаво подивитись, як в 2001 році в РПЦ пояснювали б, чому Різдво тепер припадає на 8 січня :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:36

  Hotab написав:
  pesikot написав:Поздоровлення від рашистів продовжується ...

Че сьогодні вимикали?
У нас без попередження з 6 до 9 не було

Снова прилёты по енергетике. "Мы не вооюем с украинским народом"©.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:37

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати".
На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами:
"Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він.
https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html

Це якийсь повний бред: щоб ми відновилися економічно, не вимерли демографічно і пройшло кілька поколінь без війни, то потрібно щоб нас взяли в НАТО і ЄС, або щоб москалі повністю розпалися.
Тому або перемога, або Майдан і 2-3 роки щоб втекти, поки москалі повторно не напададуть і переможуть

Т.е. его лопаты вас ничему не научили - и вы продолжаете его слушать?..

а кого треба слухати?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:38

  Hotab написав:
  pesikot написав:Поздоровлення від рашистів продовжується ...

Че сьогодні вимикали?
У нас без попередження з 6 до 9 не було

тривога, Укренерго наперед зменшує споживання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:41

  detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
гора родила мышь? мне это было понятно из длительности его роликов. 7 часов ...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:44

  alex_dvornichenko написав:Снова прилёты по енергетике. "Мы не вооюем с украинским народом"©.


ну вы же не уточняли что они имеют ввиду под украинским народом.
они на секундочку вообще отрицают существование украинцев.
так что действительно не возможно воевать с тем чего нет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
гора родила мышь? мне это было понятно из длительности его роликов. 7 часов ...

Наступне відео Маркуса: "Жуки навозні"
flyman
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