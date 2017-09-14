detroytred написав:*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати". На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами: "Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він. https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html
Це якийсь повний бред: щоб ми відновилися економічно, не вимерли демографічно і пройшло кілька поколінь без війни, то потрібно щоб нас взяли в НАТО і ЄС, або щоб москалі повністю розпалися. Тому або перемога, або Майдан і 2-3 роки щоб втекти, поки москалі повторно не напададуть і переможуть
Т.е. его лопаты вас ничему не научили - и вы продолжаете его слушать?..
detroytred написав:*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати". На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами: "Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він. https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html
Це якийсь повний бред: щоб ми відновилися економічно, не вимерли демографічно і пройшло кілька поколінь без війни, то потрібно щоб нас взяли в НАТО і ЄС, або щоб москалі повністю розпалися. Тому або перемога, або Майдан і 2-3 роки щоб втекти, поки москалі повторно не напададуть і переможуть
Т.е. его лопаты вас ничему не научили - и вы продолжаете его слушать?..
detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
гора родила мышь? мне это было понятно из длительности его роликов. 7 часов ...
detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
гора родила мышь? мне это было понятно из длительности его роликов. 7 часов ...