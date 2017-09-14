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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1147711478114791148011481 ... 11483>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:54

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час ранкової тривоги Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю. Внаслідок атаки частина Івано-Франківської області без електропостачання.

"Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву. Але світло завжди перемагає", - написала вона у Telegraм
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
гора родила мышь? мне это было понятно из длительности его роликов. 7 часов ...

Ні. Гору.
Це дійсно перше отаке публічне викриття фундаментальних проблем війська.

Нюанс лише в тому, що він на себе оті речі не приміряє.
Розмова між двома командирами:
З 1ч.08хв. по 1ч.20хв.
https://m.youtube.com/watch?v=EbdbvOMOUdc
Це не бойова обстановка, він сидить в кабінеті і щоб там не було, а отак з підлеглою (чи не підлеглою. Бо неясно, як там підпорядкування дійсно) в загальному мітінгу -- то чим він кращий за памєщіка-пана-самодура тощо?
Про які нові принципи, відносини тоді може бути мова?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:03

  detroytred написав:Це дійсно перше отаке публічне викриття фундаментальних проблем війська.
и что это дало? полёт оценивается по приземлению
https://t.me/liganet/39842
1е видео
  detroytred написав:Розмова між двома командирами:
З 1ч.08хв. по 1ч.20хв.
https://m.youtube.com/watch?v=EbdbvOMOUdc
Це не бойова обстановка, він сидить в кабінеті і щоб там не було, а отак з підлеглою (чи не підлеглою. Бо неясно, як там підпорядкування дійсно) в загальному мітінгу -- то чим він кращий за памєщіка-пана-самодура тощо?

выше я писал бандерлогу что вне всяких правил и режимов поступки оцениваются либо движением к общечеловеческим ценностям, либо от них.

а сейчас шок контент (как вариант) самцу понравилась самка и он решил ей продемонстрировать всю глубину глубин. Если это приведёт к контакту (не визуальному) и родится ребенок, то эта беседа была движением к ценности "жизнь" хоть и не культурным.

1:11:14 как он резко с грубого альфасамца превратился в пушистого львёнка :D Перестаньте надувать губы, вы меня возбуждаете, скажите да или нет. Шикарно. Армейское ромео и джульетта.

крч диалог мне понравился. даю высокую оценку обоим сторонам. всем рекомендую.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 12:20, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:07

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це дійсно перше отаке публічне викриття фундаментальних проблем війська.
и что это дало? полёт оценивается по приземлению
https://t.me/liganet/39842
1е видео

"куаде-хуаде", з таким кутом заходу на посадку виглядало що він збирається пірнати
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 гру, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:09

  tester7336 написав:
  alex_dvornichenko написав:Снова прилёты по енергетике. "Мы не вооюем с украинским народом"©.


ну вы же не уточняли что они имеют ввиду под украинским народом.
они на секундочку вообще отрицают существование украинцев.
так что действительно не возможно воевать с тем чего нет.

А что тут уточнять, наличие шизофрении ?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:09

Всім спокійного Різдва!

А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:доверие - базовая эмоция. Без доверия взаимодействие практически невозможно. Вы даже кота не приручите без доверия с его стороны. Спать с копьем просыпаясь от любого шороха, чтобы тебя не сожрали? Это не жизнь и в такой способ человечество бы не развивалось, а деградировало. Возможно те племена людоедов и вымерли в результате деградации.


Ці племена не вимерли.
Їх винищували. Найсвіжіше, що читав на цю тему “Конго” Майкла Крайтона.
Там їх навіть з вертольотів винищували. Може і хтось з наших знайомих... 🤔

А чим москвини не упирі? Хай навіть і енергетичні... Живляться ж вони людськими стражданнями. :( Слово “паБєда” -- має етимологію від ходіння по бідах (чужих...)

У Берроуза життя людоїдів просте. І безпечне. Бо їли сусідні племена.
На своїх було табу, мабуть. 🤔
У московії, сподіваюсь, все набагато гірше. Бо “їдять” і своїх.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:22

  Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?

Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім)))
Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище.
Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують).
Сержант вирішив розповісти.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:23

  Bobua написав:А чим москвини не упирі?
тут уже задавали вопрос а чем мы лучше, кажется только отсутствием изнасилований, что по слухам в армии рф норма (многие пленные это говорили). Что наше что их общество тонут в коррупции, беззаконии и деградации. Они напали на более слабого соседа, но наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой. У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:26

Wirująświatła
а чем мы лучше


Відсутністю ідеології «взяти чуже, розширіть, углубіть»

наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой.

Там ідеологія благодєйствєнна: ми допомагаємо набирати захисників, ми рятуємо державу. І в принципі це правда. Тільки методи жорстокі і інколи незаконні.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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