Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час ранкової тривоги Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю. Внаслідок атаки частина Івано-Франківської області без електропостачання.
"Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву. Але світло завжди перемагає", - написала вона у Telegraм
detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
гора родила мышь? мне это было понятно из длительности его роликов. 7 часов ...
Ні. Гору. Це дійсно перше отаке публічне викриття фундаментальних проблем війська.
Нюанс лише в тому, що він на себе оті речі не приміряє. Розмова між двома командирами: З 1ч.08хв. по 1ч.20хв. https://m.youtube.com/watch?v=EbdbvOMOUdc Це не бойова обстановка, він сидить в кабінеті і щоб там не було, а отак з підлеглою (чи не підлеглою. Бо неясно, як там підпорядкування дійсно) в загальному мітінгу -- то чим він кращий за памєщіка-пана-самодура тощо? Про які нові принципи, відносини тоді може бути мова?
detroytred написав:Розмова між двома командирами: З 1ч.08хв. по 1ч.20хв. https://m.youtube.com/watch?v=EbdbvOMOUdc Це не бойова обстановка, він сидить в кабінеті і щоб там не було, а отак з підлеглою (чи не підлеглою. Бо неясно, як там підпорядкування дійсно) в загальному мітінгу -- то чим він кращий за памєщіка-пана-самодура тощо?
выше я писал бандерлогу что вне всяких правил и режимов поступки оцениваются либо движением к общечеловеческим ценностям, либо от них.
а сейчас шок контент (как вариант) самцу понравилась самка и он решил ей продемонстрировать всю глубину глубин. Если это приведёт к контакту (не визуальному) и родится ребенок, то эта беседа была движением к ценности "жизнь" хоть и не культурным.
1:11:14 как он резко с грубого альфасамца превратился в пушистого львёнка Перестаньте надувать губы, вы меня возбуждаете, скажите да или нет. Шикарно. Армейское ромео и джульетта.
крч диалог мне понравился. даю высокую оценку обоим сторонам. всем рекомендую.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 12:20, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła написав:доверие - базовая эмоция. Без доверия взаимодействие практически невозможно. Вы даже кота не приручите без доверия с его стороны. Спать с копьем просыпаясь от любого шороха, чтобы тебя не сожрали? Это не жизнь и в такой способ человечество бы не развивалось, а деградировало. Возможно те племена людоедов и вымерли в результате деградации.
Ці племена не вимерли. Їх винищували. Найсвіжіше, що читав на цю тему “Конго” Майкла Крайтона. Там їх навіть з вертольотів винищували. Може і хтось з наших знайомих... 🤔
А чим москвини не упирі? Хай навіть і енергетичні... Живляться ж вони людськими стражданнями. Слово “паБєда” -- має етимологію від ходіння по бідах (чужих...)
У Берроуза життя людоїдів просте. І безпечне. Бо їли сусідні племена. На своїх було табу, мабуть. 🤔 У московії, сподіваюсь, все набагато гірше. Бо “їдять” і своїх.
Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється? Які конкретні речі/проблеми?
Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім))) Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище. Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують). Сержант вирішив розповісти.
тут уже задавали вопрос а чем мы лучше, кажется только отсутствием изнасилований, что по слухам в армии рф норма (многие пленные это говорили). Что наше что их общество тонут в коррупции, беззаконии и деградации. Они напали на более слабого соседа, но наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой. У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.