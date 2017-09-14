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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1147811479114801148111482 ... 11484>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:28

  Hotab написав:Wirująświatła
а чем мы лучше


Відсутністю ідеології «взяти чуже, розширіть, углубіть»

а на чьи кредиты мы живём? неужели на свои.. чьи деньги тырятся безбожно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:29

Wirująświatła
Кредит - це не гоп-стоп. Навіть якщо ми десь усвідомлюємо що не будемо повертати. Але ми розраховуємо що нам пробачать, а не обманути/кинути кредитора.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:32

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це дійсно перше отаке публічне викриття фундаментальних проблем війська.
и что это дало? полёт оценивается по приземлению
https://t.me/liganet/39842

В сенсі що дало?
Неймовірно багато дало.
Починаючи з тієї ж 47.

На порядок зменшило рівень отого всього, проти чого він і виступав.
Пояснюю: якби він не зупинив, то оте все тільки розвивалося б далі.
А так --- мінімум тимчасово придавилося.

Власне за рахунок отаких Данко та Прометея оточуючі пересічні обивателі і отримують світла трохи більше. Тимчасово...
Тому таким тільки респект а уважуха.
Донкіхотам...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:32

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:
  Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?

Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім)))
Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище.
Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують).
Сержант вирішив розповісти.

Висвітлення правди - це завжди вітається.
Одне лише прикро - ніхто нікого не накаже(не розслідують ту, чи іншу справу)
Як і ніхто "на горі" і пальцем не поворухне, щоб змінити цю "систему".

А висвітлення правди...
Це, як дати хабаря тій, чи іншій свиноті, а потім розказати про це на загал, але не маючи доказів, що та свинота справді брала в тебе хабаря...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:34

Bobua
Там їх навіть з вертольотів винищували. Може і хтось з наших знайомих... 🤔


Не був. Тільки М-23, руандійські ребали і на території ДР Конго. З санкції місії ООН під їх егидою.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:36

  Hotab написав:Wirująświatła
Кредит - це не гоп-стоп. Навіть якщо ми десь усвідомлюємо що не будемо повертати. Але ми розраховуємо що нам пробачать, а не обманути/кинути кредитора.

допустим внуку наркоману нужны деньги, у бабушки есть заначка. Варианты забрать силой, украсть или выпросить придумав какую то историю например что надо откупиться от ментов.

Все 3 варианта с одинаковым итогом внук получает деньги и покупает дозу, но с разной степенью насилия и беззакония.

С точки зрения закона выпросить обманом - хорошо. с точки зрения общечеловеческих ценностей все 3 варианта - гавно как и наркомания.

ни нефтедоллары которые получает рф ни кредиты которые получаем мы не ведут к общечеловеческим ценностям. Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:37

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Т.е. его лопаты вас ничему не научили - и вы продолжаете его слушать?..

а кого треба слухати?..

Что бы что?

зрозуміло, накинути можемо, дати відповідь на конкретне запитання - це до когось іншого :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:38

  Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?

чим ти так зайнятий? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:39

  Успіх написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?

Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім)))
Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище.
Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують).
Сержант вирішив розповісти.

Висвітлення правди - це завжди вітається.
Одне лише прикро - ніхто нікого не накаже(не розслідують ту, чи іншу справу)
Як і ніхто "на горі" і пальцем не поворухне, щоб змінити цю "систему".

А висвітлення правди...
Це, як дати хабаря тій, чи іншій свиноті, а потім розказати про це на загал, але не маючи доказів, що та свинота справді брала в тебе хабаря...

Саме так.
В цій частині, яка вийшла, Маркус вже прямим текстом каже --- не чіпайте мене (нас), зупиніться, інакше ще більше відкрию про вас.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:40

  Shaman написав:
  Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?

чим ти так зайнятий? :D

Сім'єю/дітьми :D
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