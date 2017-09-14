Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється? Які конкретні речі/проблеми?
Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім))) Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище. Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують). Сержант вирішив розповісти.
Висвітлення правди - це завжди вітається. Одне лише прикро - ніхто нікого не накаже(не розслідують ту, чи іншу справу) Як і ніхто "на горі" і пальцем не поворухне, щоб змінити цю "систему".
А висвітлення правди... Це, як дати хабаря тій, чи іншій свиноті, а потім розказати про це на загал, але не маючи доказів, що та свинота справді брала в тебе хабаря...
Hotab написав:Wirująświatła Кредит - це не гоп-стоп. Навіть якщо ми десь усвідомлюємо що не будемо повертати. Але ми розраховуємо що нам пробачать, а не обманути/кинути кредитора.
допустим внуку наркоману нужны деньги, у бабушки есть заначка. Варианты забрать силой, украсть или выпросить придумав какую то историю например что надо откупиться от ментов.
Все 3 варианта с одинаковым итогом внук получает деньги и покупает дозу, но с разной степенью насилия и беззакония.
С точки зрения закона выпросить обманом - хорошо. с точки зрения общечеловеческих ценностей все 3 варианта - гавно как и наркомания.
ни нефтедоллары которые получает рф ни кредиты которые получаем мы не ведут к общечеловеческим ценностям. Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється? Які конкретні речі/проблеми?
Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім))) Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище. Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують). Сержант вирішив розповісти.
Висвітлення правди - це завжди вітається. Одне лише прикро - ніхто нікого не накаже(не розслідують ту, чи іншу справу) Як і ніхто "на горі" і пальцем не поворухне, щоб змінити цю "систему".
А висвітлення правди... Це, як дати хабаря тій, чи іншій свиноті, а потім розказати про це на загал, але не маючи доказів, що та свинота справді брала в тебе хабаря...
Саме так. В цій частині, яка вийшла, Маркус вже прямим текстом каже --- не чіпайте мене (нас), зупиніться, інакше ще більше відкрию про вас.