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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:41
detroytred написав:
На порядок зменшило рівень отого всього, проти чого він і виступав.
гитлер долго извинялся (был такой детский стишок) в ж.пе пальцем ковырялся. Изменить человека очень сложно. А тут бац и все поменялись) уменьшили уровень зла, стали культурнее и добрее.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:44
Wirująświatła написав: detroytred написав:
На порядок зменшило рівень отого всього, проти чого він і виступав.
гитлер долго извинялся (был такой детский стишок) в ж.пе пальцем ковырялся. Изменить человека очень сложно. А тут бац и все поменялись)
Притихли. Нехай трохи.
Нехай і тимчасово.
Як в пісні:
"Обогреть всех не смог, но от этих огней стало всем теплей" на час.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:45
Успіх
Сім'єю/дітьми
Все-таки макнув жало заради третього кіндера?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:45
detroytred написав:
"Обогреть всех не смог, но от этих огней стало всем теплей" на час.
это да
Чтоб не осталось в стороне, Никого? Никого! Пусть не решить нам всех проблем, Не решить всех проблем, Но станет радостнее всем, Веселее станет всем
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:46
ЛАД написав: budivelnik написав:
..............
б - всі нові квартири ХТОСЬ купив. Заявляти що 90-80-70-60-50-40-30% квартир викуплені на незаконні цілі або за незаконні гроші - можна, тільки виглядати це буде трошки по дебільному
..........
Удивительно, как вы любите приписывать другим придуманные вами мысли. Я нигде не говорил о незаконности
покупки квартир. И не обладаю никакой статистикой, чтобы говорить о % квартир, купленных за незаконные деньги. Но если вы уж затронули этот вопрос, то наверняка достаточно большой % квартир действительно выкуплен за незаконные деньги. Сколько - не знаю. Но, думаю, если бы налоговая занялась проверкой доходов, то обнаружилось бы очень много интересных вещей.
Я розумію що для того щоб щозь очернити - треба закотити очі доверху і багатозначно промурликати
про достаточно большой процент
...
В цифровому виразі це емоційне вякання- не виражається.. але враження негативне створює....
І як тільки хтось приводить ряд де СТВЕРДЖУЄ що в основному ( набагато більше ніж 3/4 житла) купляли прості люди - так відразу виконується наступний алгоритм ( родом з педерації)
а - кАкІє вАшІ дАкАзАтЕльства
б - я тАкОвА нЕ гАвАрИл
А що ти говорив?
Брехав без цифр? і без логіки?
От недавно , кандел припустив що 90% від сум пенсійного фонду використовується на адміністрування і виплати незаконних пенсій.
Я порахував і показав що ВСЬОГО 3%....
Але ж таким як ти - не докажеш , ви знову будете закочувати очі і белькотіти про найкраще морозиво і про те що ви отримали три квартири...
Те що ви отримали три квартири - це вірно, але паралельно з вами 15 млн селян не отримали жодного метра хоча працювали не менше вас.
але так само вірно що кількість м2 в користуванні в громадянина совка зросла з 7 до 17 м2 за 45 років
А в громадянина України з 17 до 24 - за 30 років
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:46
Wirująświatła написав: Bobua написав:
А чим москвини не упирі?
тут уже задавали вопрос а чем мы лучше, кажется только отсутствием изнасилований, что по слухам в армии рф норма (многие пленные это говорили). Что наше что их общество тонут в коррупции, беззаконии и деградации. Они напали на более слабого соседа, но наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой. У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.
дивне, що ти таке кажеш. принципова різниця. у нас така собі вольниця з усіма недоліками, а у них вже навіть не автократія, а повноцінна диктатура. де якщо барін на вихідних не карає, то це добрий барін - а без баріна ніяк.
тому у нас є напрямок до розвитку - в них немає. й коли хтось дорівнює стан у нас та на Раші - це класична руська ІПСО, май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати. хоча може Угорщині й треба допомогти скинути свого диктаторчика.
й наш президент далеко не незмінний, й суспільство це не сприймає
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:48
Успіх написав: Shaman написав: Успіх написав:
А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал
часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?
чим ти так зайнятий?
Сім'єю/дітьми
значить скоро виникнуть думки - чи то про гараж, чи про рибалку, чи ще кудись відпочити від сім'ї
тоді й подивишся
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:48
Wirująświatła написав: detroytred написав:
"Обогреть всех не смог, но от этих огней стало всем теплей" на час.
это да
Чтоб не осталось в стороне, Никого? Никого! Пусть не решить нам всех проблем, Не решить всех проблем, Но станет радостнее всем, Веселее станет всем
Важливо --- якщо навіть не нагадувати людям, суспільству, що це неправильно, то неправильне буде ставати нормою, вважатися правильним.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:52
Wirująświatła написав: Hotab написав:Wirująświatła
Кредит - це не гоп-стоп. Навіть якщо ми десь усвідомлюємо що не будемо повертати. Але ми розраховуємо що нам пробачать, а не обманути/кинути кредитора.
допустим внуку наркоману нужны деньги, у бабушки есть заначка. Варианты забрать силой, украсть или выпросить придумав какую то историю например что надо откупиться от ментов.
Все 3 варианта с одинаковым итогом внук получает деньги и покупает дозу, но с разной степенью насилия и беззакония.
С точки зрения закона выпросить обманом - хорошо. с точки зрения общечеловеческих ценностей все 3 варианта - гавно как и наркомания.ни нефтедоллары которые получает рф ни кредиты которые получаем мы не ведут к общечеловеческим ценностям. Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"...
І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ!
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 25 гру, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:52
Ромуни переконують, що ніяких ракет не було...
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