Додано: Сер 25 гру, 2024 12:46

ЛАД написав: budivelnik написав: ..............

б - всі нові квартири ХТОСЬ купив. Заявляти що 90-80-70-60-50-40-30% квартир викуплені на незаконні цілі або за незаконні гроші - можна, тільки виглядати це буде трошки по дебільному

.......... ..............б - всі нові квартири ХТОСЬ купив. Заявляти що 90-80-70-60-50-40-30% квартир викуплені на незаконні цілі або за незаконні гроші - можна, тільки виглядати це буде трошки по дебільному.......... Удивительно, как вы любите приписывать другим придуманные вами мысли. Я нигде не говорил о незаконности покупки квартир. И не обладаю никакой статистикой, чтобы говорить о % квартир, купленных за незаконные деньги. Но если вы уж затронули этот вопрос, то наверняка достаточно большой % квартир действительно выкуплен за незаконные деньги. Сколько - не знаю. Но, думаю, если бы налоговая занялась проверкой доходов, то обнаружилось бы очень много интересных вещей. Удивительно, как вы любите приписывать другим придуманные вами мысли. Я нигде не говорил опокупки квартир. И не обладаю никакой статистикой, чтобы говорить о % квартир, купленных за незаконные деньги. Но если вы уж затронули этот вопрос, то наверняка достаточно большой % квартир действительно выкуплен за незаконные деньги. Сколько - не знаю. Но, думаю, если бы налоговая занялась проверкой доходов, то обнаружилось бы очень много интересных вещей.

Я розумію що для того щоб щозь очернити - треба закотити очі доверху і багатозначно промурликатипро...В цифровому виразі це емоційне вякання- не виражається.. але враження негативне створює....І як тільки хтось приводить ряд де СТВЕРДЖУЄ що в основному ( набагато більше ніж 3/4 житла) купляли прості люди - так відразу виконується наступний алгоритм ( родом з педерації)а - кАкІє вАшІ дАкАзАтЕльстваб - я тАкОвА нЕ гАвАрИлА що ти говорив?Брехав без цифр? і без логіки?От недавно , кандел припустив що 90% від сум пенсійного фонду використовується на адміністрування і виплати незаконних пенсій.Я порахував і показав що ВСЬОГО 3%....Але ж таким як ти - не докажеш , ви знову будете закочувати очі і белькотіти про найкраще морозиво і про те що ви отримали три квартири...Те що ви отримали три квартири - це вірно, але паралельно з вами 15 млн селян не отримали жодного метра хоча працювали не менше вас.але так само вірно що кількість м2 в користуванні в громадянина совка зросла з 7 до 17 м2 за 45 роківА в громадянина України з 17 до 24 - за 30 років