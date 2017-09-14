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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1148011481114821148311484>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:53

  detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
Кожен армійський закон-це відлуння минулого досвіду.
Є те що можна примінити з минулого ( вишикувати всіх в шеренгу для того щоб командир між кожного оглянути і задати питання)
Є те що заборонено (вишикувати всіх в шеренгу на відстані менше 100км від лінії бойового зіткнення бо БПЛА засічуть , С-300 або Іскандер - прилетить)

То як
Вишиковувати чи заборонити шикування ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:54

  detroytred написав:Важливо --- якщо навіть не нагадувати людям, суспільству, що це неправильно, то неправильне буде ставати нормою, вважатися правильним.

на рф постоянно вспоминают борьбу с фашизмом дедывоевали и шо? это как то помогло обществу не вырастить своего гитлера? всё это работает через куда более сложные механизмы.

Вчера писал, что поведение стаи макак напрямую зависит от поведения вожака. Какие правила он установит, такие и будут. Но если вожак себя не проявит, его низвергнут за 1 день, без майданов и соплей. И макаки-силовики не будут лупить стаю с целью её подчинения. В этом суть демократии. То что делает маркус - вскрытие гнойников. К здоровью напрямую это не ведёт, нужно не гнойники вскрывать, а ликвидировать очаг воспаления.
  Успіх написав:Ця країна перемогла сама себе."
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 13:09, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:57

  Успіх написав:Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"...
І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ!
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."

Відстрочка по догляду знищіть Україну.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:58

  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:58

  Hotab написав:Успіх
Сім'єю/дітьми :D


Все-таки макнув жало заради третього кіндера? :D

Це тобі вже давно пора робити дітей/створювати сім'ю!
А то живеш, як той листоноша Пєчкін без велосипеда :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:59

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
  Bobua написав:А чим москвини не упирі?
тут уже задавали вопрос а чем мы лучше, кажется только отсутствием изнасилований, что по слухам в армии рф норма (многие пленные это говорили). Что наше что их общество тонут в коррупции, беззаконии и деградации. Они напали на более слабого соседа, но наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой. У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.


й наш президент далеко не незмінний, й суспільство це не сприймає

вернёмся к этому вопросу лет через 5...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:59

Успіх
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."


Просте питання:
Уявімо, що «завтра» настає мир.,війни на горизонті (раптом) більше не видно. Відкриваються кордони.
Чи залишиться остаточна деформація металу після зажатих гайок?
Образа у когось залишиться. Але я про остаточну деформацію, тобто обмеження прав і далі там, де вже можна не обмежувати. Впевнений що ні, не залишиться.
Тобто розповіді, що «ми будуємо диктатуру і ця країна в плані свобод вже не буде як раніше»
- маячня. Нема підстав так вважати

листоноша Пєчкін без велосипеда :D


Головне щоб не як листоноша з велосипедом без сідушки. :P

У мене дочці 20 років.,
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:02

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?

но запрет-то на выезд - не НА СЕБЕ - а чообще постороннему "мимопроходилу“ ;)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:03

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:тут уже задавали вопрос а чем мы лучше, кажется только отсутствием изнасилований, что по слухам в армии рф норма (многие пленные это говорили). Что наше что их общество тонут в коррупции, беззаконии и деградации. Они напали на более слабого соседа, но наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой. У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.

й наш президент далеко не незмінний, й суспільство це не сприймає

вернёмся к этому вопросу лет через 5...

обговоримо - як воно живеться іммігрантам з AfD при владі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:04

  Shaman написав:май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647
Wirująświatła
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