RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11481114821148311484>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:07

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?
но запрет-то на выезд - не НА СЕБЕ - а чообще постороннему "мимопроходилу“ ;)
Так є море заборон існуючих в мирний час для мімопроходіл...
Заради захисту водія авто - будують пішоходні переходи і стараються змусити мімопроходіл переходити через них
Забороняють красти чи гвалтувати...
Потенційним корупціонерам забороняють красти...

і таких заборон в нормально існуючому суспільстві - вагон і маленький візок...
З іншого боку і суспільство щось вимагає....
Ті хто виїхали за кордно - можуть розглянути питання повернення якщо ... будуть враховані їх побажання
Ті хто покинули частини - після декриміналізації цього порушення- частково повернулись
Якщо 108 000 потрапляючих під демобілізацію дозволять демобілізуватись... то 50 000 з них залишаться і продовжать контракт...

Так що
Не всьо так аданазначна...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28456
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:09

Майбутнє за незламною потужністю))

  Hotab написав:У мене дочці 20 років
Бери Флер за сваху(в неї син 22р) і створюйте майбутню потужну сім'ю незламних ура-патріотів! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7320
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:12

  Hotab написав:Успіх
Сім'єю/дітьми :D


Все-таки макнув жало заради третього кіндера? :D

Ти хоча одного народи в свої скоро 50
UA
 
Повідомлень: 9217
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:12

  Успіх написав:
  Hotab написав:У мене дочці 20 років
Бери Флер за сваху(в неї син 22р) і створюйте майбутню потужну сім'ю незламних ура-патріотів! :D

Флер симпатична, але це ж їй скільки? Десь 45+-?
А можна дві по 23? :D
Ти хоча одного народи в свої скоро 50


А це чим? А головне тобі це навіщо?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13885
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2301 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:13

  Hotab написав:У мене дочці 20 років.,

https://watch.wave.video/SxCQnb8D7XCzzfTp
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26584
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:14

  UA написав:
  Успіх написав:Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"...
І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ!
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."

Відстрочка по догляду знищіть Україну.

многосортовість
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:15

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У мене дочці 20 років.,

https://watch.wave.video/SxCQnb8D7XCzzfTp

Я тебе говорил, мне бизянки тоже симпатичны. Но все таки коты - это ван лав.
Не знаю, видел прежде чем удалили..

https://youtu.be/k1ePZBB6Ldk?si=UWegebM7I4U3xGAl

Он как папа уже годы заботится о стайке мангустов. Милота, трындец
Приходил ко мне в комнату без стука. Настежь открыл дверь с размаху, глянул на меня и с невозмутимым лицом вывернул мусорку и перебрал что ему надо))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13885
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2301 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:16

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й наш президент далеко не незмінний, й суспільство це не сприймає

вернёмся к этому вопросу лет через 5...

обговоримо - як воно живеться іммігрантам з AfD при владі :D

а где вам там связь привиделась? - кордоны закрывать они не планируют, отменять выборы - тоже...
_hunter
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:18

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:20

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?

вы самый 1й мазозист Украины. И конкурентов у вас нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26584
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11481114821148311484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78852
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 251567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 890029
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (385)
25.12.2024 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.