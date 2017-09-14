Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?
но запрет-то на выезд - не НА СЕБЕ - а чообще постороннему "мимопроходилу“
Так є море заборон існуючих в мирний час для мімопроходіл... Заради захисту водія авто - будують пішоходні переходи і стараються змусити мімопроходіл переходити через них Забороняють красти чи гвалтувати... Потенційним корупціонерам забороняють красти...
і таких заборон в нормально існуючому суспільстві - вагон і маленький візок... З іншого боку і суспільство щось вимагає.... Ті хто виїхали за кордно - можуть розглянути питання повернення якщо ... будуть враховані їх побажання Ті хто покинули частини - після декриміналізації цього порушення- частково повернулись Якщо 108 000 потрапляючих під демобілізацію дозволять демобілізуватись... то 50 000 з них залишаться і продовжать контракт...
Успіх написав:Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"... І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ! Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."
Он как папа уже годы заботится о стайке мангустов. Милота, трындец Приходил ко мне в комнату без стука. Настежь открыл дверь с размаху, глянул на меня и с невозмутимым лицом вывернул мусорку и перебрал что ему надо))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.