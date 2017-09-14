RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1148111482114831148411485>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:12

  Успіх написав:
  Hotab написав:У мене дочці 20 років
Бери Флер за сваху(в неї син 22р) і створюйте майбутню потужну сім'ю незламних ура-патріотів! :D

Флер симпатична, але це ж їй скільки? Десь 45+-?
А можна дві по 23? :D
Ти хоча одного народи в свої скоро 50


А це чим? А головне тобі це навіщо?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Заблокований
Повідомлень: 13884
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2301 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:13

  Hotab написав:У мене дочці 20 років.,

https://watch.wave.video/SxCQnb8D7XCzzfTp
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26588
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:14

  UA написав:
  Успіх написав:Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"...
І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ!
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."

Відстрочка по догляду знищіть Україну.

многосортовість
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:15

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У мене дочці 20 років.,

https://watch.wave.video/SxCQnb8D7XCzzfTp

Я тебе говорил, мне бизянки тоже симпатичны. Но все таки коты - это ван лав.
Не знаю, видел прежде чем удалили..

https://youtu.be/k1ePZBB6Ldk?si=UWegebM7I4U3xGAl

Он как папа уже годы заботится о стайке мангустов. Милота, трындец
Приходил ко мне в комнату без стука. Настежь открыл дверь с размаху, глянул на меня и с невозмутимым лицом вывернул мусорку и перебрал что ему надо))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Заблокований
Повідомлень: 13884
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2301 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:16

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й наш президент далеко не незмінний, й суспільство це не сприймає

вернёмся к этому вопросу лет через 5...

обговоримо - як воно живеться іммігрантам з AfD при владі :D

а где вам там связь привиделась? - кордоны закрывать они не планируют, отменять выборы - тоже...
_hunter
 
Повідомлень: 8872
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:18

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:20

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?

вы самый 1й мазозист Украины. И конкурентов у вас нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26588
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:21

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:о запрет-то на выезд - не НА СЕБЕ - а чообще постороннему "мимопроходилу“ ;)
Так є море заборон існуючих в мирний час для мімопроходіл...
Заради захисту водія авто - будують пішоходні переходи і стараються змусити мімопроходіл переходити через них
Забороняють красти чи гвалтувати...
Потенційним корупціонерам забороняють красти...

вы сначала разберитесь как УК/админка работает: НИКТО никому ничего не запрещает. В отличии от выезда.

Так что все так однозначно :)
_hunter
 
Повідомлень: 8872
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
Кожен армійський закон-це відлуння минулого досвіду.
Є те що можна примінити з минулого ( вишикувати всіх в шеренгу для того щоб командир між кожного оглянути і задати питання)
Є те що заборонено (вишикувати всіх в шеренгу на відстані менше 100км від лінії бойового зіткнення бо БПЛА засічуть , С-300 або Іскандер - прилетить)

То як
Вишиковувати чи заборонити шикування ?

Самі ж вказали про заборону шикування. То до чого питання?

Рішення про шикування та порядок його проведення приймає командир.
В залежності від ситуації.
В Статуті шикування в шеренгу для огляду та інші заходи визначені саме для обставини --- мирний час, ніяких перешкод та загроз від проведення такого формату шикування, вечірньої перевірки та ін.
detroytred
 
Повідомлень: 31433
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:28

  Hotab написав:. Милота, трындец
Приходил ко мне в комнату без стука. Настежь открыл дверь с размаху, глянул на меня и с невозмутимым лицом вывернул мусорку и перебрал что ему надо))
макаки интеллектуальны и полностью понимают речь человека.
https://www.youtube.com/shorts/C8FYGvrKTnI
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26588
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 1148111482114831148411485>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78853
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 251569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 890033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.