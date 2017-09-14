Успіх написав:Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"... І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ! Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."
Он как папа уже годы заботится о стайке мангустов. Милота, трындец Приходил ко мне в комнату без стука. Настежь открыл дверь с размаху, глянул на меня и с невозмутимым лицом вывернул мусорку и перебрал что ему надо))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:о запрет-то на выезд - не НА СЕБЕ - а чообще постороннему "мимопроходилу“
Так є море заборон існуючих в мирний час для мімопроходіл... Заради захисту водія авто - будують пішоходні переходи і стараються змусити мімопроходіл переходити через них Забороняють красти чи гвалтувати... Потенційним корупціонерам забороняють красти...
вы сначала разберитесь как УК/админка работает: НИКТО никому ничего не запрещает. В отличии от выезда.
detroytred написав:Сподобалось: як після отих співів про а-ля вільне козацтво Маркус сам звертається до єдиного інструменту вирішення конфліктів різних точок зору в армії --- дивись керівні документи (посадові обов'язки, статути, рішення старшого начальника).
Кожен армійський закон-це відлуння минулого досвіду. Є те що можна примінити з минулого ( вишикувати всіх в шеренгу для того щоб командир між кожного оглянути і задати питання) Є те що заборонено (вишикувати всіх в шеренгу на відстані менше 100км від лінії бойового зіткнення бо БПЛА засічуть , С-300 або Іскандер - прилетить)
То як Вишиковувати чи заборонити шикування ?
Самі ж вказали про заборону шикування. То до чого питання?
Рішення про шикування та порядок його проведення приймає командир. В залежності від ситуації. В Статуті шикування в шеренгу для огляду та інші заходи визначені саме для обставини --- мирний час, ніяких перешкод та загроз від проведення такого формату шикування, вечірньої перевірки та ін.