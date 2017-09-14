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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1148211483114841148511486>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:33

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647

Всё нормально, всё по приколу.
Это избиратель Zе.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:45

  pesikot написав:
  Schmit написав:Як і очікувалось, Портніков відмовився від дебатів. Просто балабол.

Балабол - це Любарський, який засцяв приїхати в Харьків

І з самого початку було зрозуміло, що Любарський хоче хайпанути, а дебати його не цікавлять

Так він погодився приїхати за власні кошти, але...
Раджу слухати уважно.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 25 гру, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:47

  Wirująświatła написав: У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.

Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:51

  Wirująświatła написав:Зображення

Конго или Судан???
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:51

  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав: У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.

Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.

а если война на 20 лет? )
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:55

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?

вы самый 1й мазозист Украины. И конкурентов у вас нет.

Я йому казав - "то нах таке життя?"

Коли він жити збирається?

І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:02

  Успіх написав:І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
ладу 74 а энергий как у подростка.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:05

  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав: У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.

Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.

а если война на 20 лет? )

На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:08

  UA написав:
  Hotab написав:Успіх
Сім'єю/дітьми :D


Все-таки макнув жало заради третього кіндера? :D

Ти хоча одного народи в свої скоро 50

Так вона ж написала що в неї є донька
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:12

  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.

а если война на 20 лет? )

На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.

На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...
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