|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:33
Wirująświatła написав: Shaman написав:
май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.https://t.me/kindzadza_ua/12647
Всё нормально, всё по приколу.
Это избиратель Zе.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9220
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:45
pesikot написав:
Балабол - це Любарський, який засцяв приїхати в Харьків
Schmit написав:
Як і очікувалось, Портніков відмовився від дебатів. Просто балабол.
І з самого початку було зрозуміло, що Любарський хоче хайпанути, а дебати його не цікавлять
Так він погодився приїхати за власні кошти, але...
Раджу слухати уважно.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 25 гру, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4718
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:47
Wirująświatła написав:
У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.
Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4660
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:51
alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав:
У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.
Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.
а если война на 20 лет? )
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26589
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3399 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:55
Wirująświatła написав: budivelnik написав: Wirująświatła написав:
Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?
вы самый 1й мазозист Украины. И конкурентов у вас нет.
Я йому казав - "то нах таке життя?"
Коли він жити збирається?
І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7324
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:02
Успіх написав:
І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
ладу 74 а энергий как у подростка.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26589
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3399 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:05
Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав:
У них президент бессменнный и у нас теперь тоже.
Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.
а если война на 20 лет? )
На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:08
UA написав: Hotab написав:Успіх
Сім'єю/дітьми
Все-таки макнув жало заради третього кіндера?
Ти хоча одного народи в свої скоро 50
Так вона ж написала що в неї є донька
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4660
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:12
alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.
а если война на 20 лет? )
На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.
На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8872
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78853
|
|
|1493
|251569
|
|
|6076
|890033
|
|