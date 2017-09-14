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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:26
Wirująświatła написав: Успіх написав:
І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
ладу 74 а энергий как у подростка.
Все воно би було так - чудово...
Але, коли ти клеїш 25-35тирічну в свої 40 і в 74роки - це якби зовсім різні речі
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:27
[quote="5802916:_hunter"]
На Кипре война?
Турки очень хотят воссоединения, а греки уже очень не хотят.
Так и живут.
Несколько сотен миротворцев ООН зачем-то там балдеют от безделья уже несколько десятилетий.
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UA
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:27
Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.
А ще розповів, що підготовка наших військ в Європі - пуста трата часу. Інструктори НАТО - якісь відсталі. Каже, що вони взагалі не в курсі про те, що вночі всі воюють з інфрачервоними датчиками, а спостерігати за полем боя треба з дрону, а не в бінокль...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:31
Ти хоча одного народи в свої скоро 50[/quote]
Так вона ж написала що в неї є донька[/quote]
Дивно. Ще пару років назад вона писала що немає.
Як швидко ростуть чужі діти.
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UA
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:33
UA написав: _hunter написав:
На Кипре война?
Турки очень хотят воссоединения, а греки уже очень не хотят.
Так и живут.
Несколько сотен миротворцев ООН зачем-то там балдеют от безделья уже несколько десятилетий.
У них - "конфликт". Но и тут - с одной стороны ВП, с другой - СВО. А как оно все будет называться после Трампа - посмотрим...
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_hunter
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:34
_hunter написав:
На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...
Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39
Дюрі-бачі написав:
Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка
.
А ще розповів, що підготовка наших військ в Європі - пуста трата часу. Інструктори НАТО - якісь відсталі. Каже, що вони взагалі не в курсі про те, що вночі всі воюють з інфрачервоними датчиками, а спостерігати за полем боя треба з дрону, а не в бінокль...
А нам дають/пропонують інші варіанти?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...
Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.
Между ВП и всем вышеописанным связи особо нет...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:40
Дюрі-бачі написав:
Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка
.
в чем-то он прав - с точки зрения личной безопасности...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 14:41
UA написав:
Ти хоча одного народи в свої скоро 50
Так вона ж написала що в неї є донька[/quote]
Дивно. Ще пару років назад вона писала що немає.
Як швидко ростуть чужі діти.[/quote]
Це просто недавно йому зателефонувала негретоска з Занзібару і повідомила про його батьківство
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