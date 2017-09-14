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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11483114841148511486>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:26

За крок до... ©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
ладу 74 а энергий как у подростка.

Все воно би було так - чудово...

Але, коли ти клеїш 25-35тирічну в свої 40 і в 74роки - це якби зовсім різні речі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:27

[quote="5802916:_hunter"]
На Кипре война?
Турки очень хотят воссоединения, а греки уже очень не хотят.
Так и живут.
Несколько сотен миротворцев ООН зачем-то там балдеют от безделья уже несколько десятилетий.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.
А ще розповів, що підготовка наших військ в Європі - пуста трата часу. Інструктори НАТО - якісь відсталі. Каже, що вони взагалі не в курсі про те, що вночі всі воюють з інфрачервоними датчиками, а спостерігати за полем боя треба з дрону, а не в бінокль...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:31

  барабашов написав:
  UA написав:

Все-таки макнув жало заради третього кіндера? :D

Ти хоча одного народи в свої скоро 50[/quote]
Так вона ж написала що в неї є донька[/quote]
Дивно. Ще пару років назад вона писала що немає.
Як швидко ростуть чужі діти.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:33

  UA написав:
  _hunter написав:На Кипре война?
Турки очень хотят воссоединения, а греки уже очень не хотят.
Так и живут.
Несколько сотен миротворцев ООН зачем-то там балдеют от безделья уже несколько десятилетий.

У них - "конфликт". Но и тут - с одной стороны ВП, с другой - СВО. А как оно все будет называться после Трампа - посмотрим...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:34

  _hunter написав:На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39

  Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.
А ще розповів, що підготовка наших військ в Європі - пуста трата часу. Інструктори НАТО - якісь відсталі. Каже, що вони взагалі не в курсі про те, що вночі всі воюють з інфрачервоними датчиками, а спостерігати за полем боя треба з дрону, а не в бінокль...

А нам дають/пропонують інші варіанти?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.

Между ВП и всем вышеописанным связи особо нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:40

  Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.

в чем-то он прав - с точки зрения личной безопасности...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:41

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:

Все-таки макнув жало заради третього кіндера? :D

Ти хоча одного народи в свої скоро 50

Так вона ж написала що в неї є донька[/quote]
Дивно. Ще пару років назад вона писала що немає.
Як швидко ростуть чужі діти.[/quote]
Це просто недавно йому зателефонувала негретоска з Занзібару і повідомила про його батьківство :mrgreen:
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  #<1 ... 11483114841148511486>
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