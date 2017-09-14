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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1148311484114851148611487 ... 11489>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:33

  UA написав:
  _hunter написав:На Кипре война?
Турки очень хотят воссоединения, а греки уже очень не хотят.
Так и живут.
Несколько сотен миротворцев ООН зачем-то там балдеют от безделья уже несколько десятилетий.

У них - "конфликт". Но и тут - с одной стороны ВП, с другой - СВО. А как оно все будет называться после Трампа - посмотрим...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:34

  _hunter написав:На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39

  Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.
А ще розповів, що підготовка наших військ в Європі - пуста трата часу. Інструктори НАТО - якісь відсталі. Каже, що вони взагалі не в курсі про те, що вночі всі воюють з інфрачервоними датчиками, а спостерігати за полем боя треба з дрону, а не в бінокль...

А нам дають/пропонують інші варіанти?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.

Между ВП и всем вышеописанным связи особо нет...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:40

  Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.

в чем-то он прав - с точки зрения личной безопасности...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про можливу кількість загиблих в ЗСУ.
Вихідні дані:
02.02.24 За час повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тисяч українських воїнів, - Зеленський .
Дуже грубо якщо рахувати, на поточну дату вже маємо 100.000 нагороджених воїнів ЗСУ. Припущення, що всі нагороджені лише по одному разу.
З відкритих джерел, Зеленський за 2024 рік не менше 21 раза проводив нагородження. Частина нагороджених - загиблі. По даним цих джерел я нарахував 5001 загиблого, нагородженного у 2024р. Насправді їх більше, бо інколи пишуть "нагороджено 700, частина з них - загиблі". За 2024 порахував лише тих, які були вказані як загиблі.
Якщо припустити, що в кожен рік великої війни нагороджено однакову кількість загиблих, то за три роки їхня кількість складає не менше 15000 осіб.
При 100.000 тисячах нагороджених в ЗСУ з мільйона заявленого особового складу, нагороду отримав кожен десятий воїн взагалі (якщо нагороджували по одному разу). При такій пропорції, 15.000 нагороджених загиблих - це не менше 150.000 тисяч загиблих взагалі. Враховуючи загиблих, які вважаються зниклими без вісті, може бути 200 або більше тисяч. Я раніше викладав скіншот спілкування зі знайомим, де він писав про те, що в їхньому підрозділі з бою з 70 осіб вийшло живими лише 20, а решта залишилися на полі бою без можливості евакуації тіл. Тож ці 50 будуть вважатися якийсь час зниклими без вісті.
При співвідношенні загиблих до поранених 1/3, може бути не менше 200.000 загиблих та 600.000 або більше поранених.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:52

  Успіх написав:Але, коли ти клеїш 25-35тирічну в свої 40 і в 74роки - це якби зовсім різні речі
законом не запрещено.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:55

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.

Между ВП и всем вышеописанным связи особо нет...

Это шутка ? На суверенной территории армия вторжения, которая наступает и захватывает новые территории, постоянные обстрелы городов и военное положение высосано с пальца ? я правильно понял ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:02

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:Там и не война. Даже в таком режиме как было 14-22 и у нас могло длится десятилетиями, но президенты менялись. Речь же о ВОЙНЕ, когда фронт на фронт, ракеты по городам.

Между ВП и всем вышеописанным связи особо нет...

Это шутка ? На суверенной территории армия вторжения, которая наступает и захватывает новые территории, постоянные обстрелы городов и военное положение высосано с пальца ? я правильно понял ?

нет: понял абсолютно неправильно
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:05

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647

ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.

все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 гру, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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