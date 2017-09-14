Додано: Сер 25 гру, 2024 14:51

02.02.24 За час повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тисяч українських воїнів, - Зеленський .

Про можливу кількість загиблих в ЗСУ.Вихідні дані:Дуже грубо якщо рахувати, на поточну дату вже маємо 100.000 нагороджених воїнів ЗСУ. Припущення, що всі нагороджені лише по одному разу., Зеленський за 2024 рік не менше 21 раза проводив нагородження. Частина нагороджених - загиблі. По даним цих джерел я нарахував 5001 загиблого, нагородженного у 2024р. Насправді їх більше, бо інколи пишуть "нагороджено 700, частина з них - загиблі". За 2024 порахував лише тих, які були вказані як загиблі.Якщо припустити, що в кожен рік великої війни нагороджено однакову кількість загиблих, то за три роки їхня кількість складає не менше 15000 осіб.При 100.000 тисячах нагороджених в ЗСУ з мільйона заявленого особового складу, нагороду отримав кожен десятий воїн взагалі (якщо нагороджували по одному разу). При такій пропорції, 15.000 нагороджених загиблих - це не менше 150.000 тисяч загиблих взагалі. Враховуючи загиблих, які вважаються зниклими без вісті, може бути 200 або більше тисяч. Я раніше викладав скіншот спілкування зі знайомим, де він писав про те, що в їхньому підрозділі з бою з 70 осіб вийшло живими лише 20, а решта залишилися на полі бою без можливості евакуації тіл. Тож ці 50 будуть вважатися якийсь час зниклими без вісті.При співвідношенні загиблих до поранених 1/3, може бути не менше 200.000 загиблих та 600.000 або більше поранених.