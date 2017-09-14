Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка. А ще розповів, що підготовка наших військ в Європі - пуста трата часу. Інструктори НАТО - якісь відсталі. Каже, що вони взагалі не в курсі про те, що вночі всі воюють з інфрачервоними датчиками, а спостерігати за полем боя треба з дрону, а не в бінокль...
Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із однокурсником, який із перших днів в 128 бригаді воює, і хоча мав право на відстрочку (як кандидат наук) - але поїхав. Каже, що перемир'я - це просто відкладена поразка.
в чем-то он прав - с точки зрения личной безопасности...
Про можливу кількість загиблих в ЗСУ. Вихідні дані:
02.02.24 За час повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тисяч українських воїнів, - Зеленський .
Дуже грубо якщо рахувати, на поточну дату вже маємо 100.000 нагороджених воїнів ЗСУ. Припущення, що всі нагороджені лише по одному разу. З відкритих джерел, Зеленський за 2024 рік не менше 21 раза проводив нагородження. Частина нагороджених - загиблі. По даним цих джерел я нарахував 5001 загиблого, нагородженного у 2024р. Насправді їх більше, бо інколи пишуть "нагороджено 700, частина з них - загиблі". За 2024 порахував лише тих, які були вказані як загиблі. Якщо припустити, що в кожен рік великої війни нагороджено однакову кількість загиблих, то за три роки їхня кількість складає не менше 15000 осіб. При 100.000 тисячах нагороджених в ЗСУ з мільйона заявленого особового складу, нагороду отримав кожен десятий воїн взагалі (якщо нагороджували по одному разу). При такій пропорції, 15.000 нагороджених загиблих - це не менше 150.000 тисяч загиблих взагалі. Враховуючи загиблих, які вважаються зниклими без вісті, може бути 200 або більше тисяч. Я раніше викладав скіншот спілкування зі знайомим, де він писав про те, що в їхньому підрозділі з бою з 70 осіб вийшло живими лише 20, а решта залишилися на полі бою без можливості евакуації тіл. Тож ці 50 будуть вважатися якийсь час зниклими без вісті. При співвідношенні загиблих до поранених 1/3, може бути не менше 200.000 загиблих та 600.000 або більше поранених.