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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114841148511486114871148811489>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06

  Hotab написав:
  pesikot написав:Поздоровлення від рашистів продовжується ...

Че сьогодні вимикали?
У нас без попередження з 6 до 9 не було

Обстріл, о 6:24 Укренерго попереджали про застосування обмежень.
Після обстрілу, вже повідомили про три черги одночасно до кінця доби. Це корелюється з заявами ДТЕК щодо пошкодження обладнання + те куди летіли ракети підтверджує вектори атак на генерацію.
Сьогодні ракети летіли не зовсім звичними шляхами, інтервалами, та ешелонами входу.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:09

  Shaman написав:все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
мне ниже спины что там на рф, пусть хоть пуй куйлу сосут. Я дал тебе видео что присходит в Украине. В каком законе написано что пересичных нужно паковать, а тцкашники и менты не должны воевать?
  Shaman написав:ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закон
допустим примут закон что ты по утрам должен бегать голым вокруг ратуши, будешь выполнять? в законе много чего не продумано. Вместо того чтобы продумать, ломают народ через колено. Я не зря пару страниц назад писал как макаки низвергают своего вожака, которым недовольны. За ним просто не идут. Кое кому наверху нужно почесать репу почему за ними не идут. И вспомнить что случилось с чивокуней после попытки поламать майдан силовиками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 15:16, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:10

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:вернёмся к этому вопросу лет через 5...

обговоримо - як воно живеться іммігрантам з AfD при владі :D

а где вам там связь привиделась? - кордоны закрывать они не планируют, отменять выборы - тоже...

коли їх десь оберуть, тоді й поговоримо.

а зараз поки спостерігаємо, що Трамп зробить з іммігрантами, які не бажають інтегруватися. ти ж не бажаєш? :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:13

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:alex_dvornichenko
Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.

а если война на 20 лет? )

На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.

На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:13

  Успіх написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав:А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?

Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім)))
Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище.
Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують).
Сержант вирішив розповісти.

Висвітлення правди - це завжди вітається.
Одне лише прикро - ніхто нікого не накаже(не розслідують ту, чи іншу справу)
Як і ніхто "на горі" і пальцем не поворухне, щоб змінити цю "систему".

А висвітлення правди...
Це, як дати хабаря тій, чи іншій свиноті, а потім розказати про це на загал, але не маючи доказів, що та свинота справді брала в тебе хабаря...

Рекомендую, на швидкості 2x часу треба буде менше.
Багато чого буде близьким, та більш зрозумілим щодо до того що ти сам бачив. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:21

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.

На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати :)

Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:21

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?

А як трактувати побудову нових розв'язок, доріг за 2+ мільярди, коли йде така війна?
Не було їх три десятки років, і не треба коли всюди збір на те, збір на це, донати, волонтери на покращення ППО, також з донатів (330 млн грн, від ПЖ на перший етап, що вже для центрального командування дає колосальний результат)... Ну чому ті мільярди не використати туди???
Це як називати? :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:23

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
мне ниже спины что там на рф, пусть хоть пуй куйлу сосут. Я дал тебе видео что присходит в Украине. В каком законе написано что пересичных нужно паковать, а тцкашники и менты не должны воевать?
  Shaman написав:ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закон
допустим примут закон что ты по утрам должен бегать голым вокруг ратуши, будешь выполнять? в законе много чего не продумано. Вместо того чтобы продумать, ломают народ через колено. Я не зря пару страниц назад писал как макаки низвергают своего вожака, которым недовольны. За ним просто не идут. Кое кому наверху нужно почесать репу почему за ними не идут. И вспомнить что случилось с чивокуней после попытки поламать майдан силовиками.

ти живеш в якомусь рожевому світі, де індивідуальність понад усе. ще й в мирний час. гадаю, тебе не було в Ірпені під час окупації, бо гадаю ти б думав по іншому.

тому державі потрібні військові тут та зараз. продумувати треба, але процес зупиняти не можна. бо інакше буде Буча-2. й ти дуже здивуєшся, як воно з правами під окупацією...

забудь про Майдан. ті, хто був на Майдані, зараз воюють за Україну або допомагають в цьому. а ті, хто ховається від ТЦК, ніякий Майдан не зроблять. бо для цього треба have balls. й це однаково - чи то для ТЦК, чи то для Майдану :lol: ти психолог, маєш розуміти ;)

й вже казали - якби зараз розвинені країни були б втягнені у війну, то ти б здивувався як демократично можна тимчасово обмежити права під час війни...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 гру, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:23

  Shaman написав:ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.


проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:23

  Hotab написав:Головне щоб не як листоноша з велосипедом без сідушки. :P
У мене дочці 20 років.,
\
Вчиться\живе за кордоном?
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