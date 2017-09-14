|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06
Hotab написав: pesikot написав:
Поздоровлення від рашистів продовжується ...
Че сьогодні вимикали?
У нас без попередження з 6 до 9 не було
Обстріл, о 6:24 Укренерго попереджали про застосування обмежень.
Після обстрілу, вже повідомили про три черги одночасно до кінця доби. Це корелюється з заявами ДТЕК щодо пошкодження обладнання + те куди летіли ракети підтверджує вектори атак на генерацію.
Сьогодні ракети летіли не зовсім звичними шляхами, інтервалами, та ешелонами входу.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5411
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:09
Shaman написав:
все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
мне ниже спины что там на рф, пусть хоть пуй куйлу сосут. Я дал тебе видео что присходит в Украине. В каком законе написано что пересичных нужно паковать, а тцкашники и менты не должны воевать?
Shaman написав:
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закон
допустим примут закон что ты по утрам должен бегать голым вокруг ратуши, будешь выполнять? в законе много чего не продумано. Вместо того чтобы продумать, ломают народ через колено. Я не зря пару страниц назад писал как макаки низвергают своего вожака, которым недовольны. За ним просто не идут. Кое кому наверху нужно почесать репу почему за ними не идут. И вспомнить что случилось с чивокуней после попытки поламать майдан силовиками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 25 гру, 2024 15:16, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26592
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3399 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:10
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
вернёмся к этому вопросу лет через 5...
обговоримо - як воно живеться іммігрантам з AfD при владі
а где вам там связь привиделась? - кордоны закрывать они не планируют, отменять выборы - тоже...
коли їх десь оберуть, тоді й поговоримо.
а зараз поки спостерігаємо, що Трамп зробить з іммігрантами, які не бажають інтегруватися. ти ж не бажаєш?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7657
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 1562 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:13
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав:alex_dvornichenko
Не теперь, а пока война. Сомневаюсь, что он будет баллотироваться на следующих выборах, которые обязательно будут после отмены военного положения.
а если война на 20 лет? )
На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.
На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...
там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7657
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 1562 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:13
Успіх написав: detroytred написав: Успіх написав:
А можна для тих, хто не дивився Маркуса/немає на цей серіал часу - коротенько написати, що саме там висвітлюється?
Які конкретні речі/проблеми?
Власне про ті 80%, про які ви хотіли розповісти потім)))
Тільки на рівні ланки управління бригади. З невеликим зачепом і трохи вище.
Про те, як готують ковбасу (з приказки, що любителям ковбаси не треба знати, як її готують).
Сержант вирішив розповісти.
Висвітлення правди - це завжди вітається.
Одне лише прикро - ніхто нікого не накаже(не розслідують ту, чи іншу справу)
Як і ніхто "на горі" і пальцем не поворухне, щоб змінити цю "систему".
А висвітлення правди...
Це, як дати хабаря тій, чи іншій свиноті, а потім розказати про це на загал, але не маючи доказів, що та свинота справді брала в тебе хабаря...
Рекомендую, на швидкості 2x часу треба буде менше.
Багато чого буде близьким, та більш зрозумілим щодо до того що ти сам бачив.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5411
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:21
Shaman написав: _hunter написав: alex_dvornichenko написав:
На каких ресурсах ? Ни одна из сторон не вытянет столько.
На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...
там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати
Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8876
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:21
budivelnik написав: Wirująświatła написав:
Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?
А як трактувати побудову нових розв'язок, доріг за 2+ мільярди, коли йде така війна?
Не було їх три десятки років, і не треба коли всюди збір на те, збір на це, донати, волонтери на покращення ППО, також з донатів (330 млн грн, від ПЖ на перший етап, що вже для центрального командування дає колосальний результат)... Ну чому ті мільярди не використати туди???
Це як називати?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5411
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:23
Wirująświatła написав: Shaman написав:
все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
мне ниже спины что там на рф, пусть хоть пуй куйлу сосут. Я дал тебе видео что присходит в Украине. В каком законе написано что пересичных нужно паковать, а тцкашники и менты не должны воевать?
Shaman написав:
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закон
допустим примут закон что ты по утрам должен бегать голым вокруг ратуши, будешь выполнять? в законе много чего не продумано. Вместо того чтобы продумать, ломают народ через колено. Я не зря пару страниц назад писал как макаки низвергают своего вожака, которым недовольны. За ним просто не идут. Кое кому наверху нужно почесать репу почему за ними не идут. И вспомнить что случилось с чивокуней после попытки поламать майдан силовиками.
ти живеш в якомусь рожевому світі, де індивідуальність понад усе. ще й в мирний час. гадаю, тебе не було в Ірпені під час окупації, бо гадаю ти б думав по іншому.
тому державі потрібні військові тут та зараз. продумувати треба, але процес зупиняти не можна. бо інакше буде Буча-2. й ти дуже здивуєшся, як воно з правами під окупацією...
забудь про Майдан. ті, хто був на Майдані, зараз воюють за Україну або допомагають в цьому. а ті, хто ховається від ТЦК, ніякий Майдан не зроблять. бо для цього треба have balls. й це однаково - чи то для ТЦК, чи то для Майдану
ти психолог, маєш розуміти
й вже казали - якби зараз розвинені країни були б втягнені у війну, то ти б здивувався як демократично можна тимчасово обмежити права під час війни...
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 25 гру, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7657
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 1562 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:23
Shaman написав:
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.
проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:23
Hotab написав:
Головне щоб не як листоноша з велосипедом без сідушки.
У мене дочці 20 років.,
\
Вчиться\живе за кордоном?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5411
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78853
|
|
|1493
|251777
|
|
|6076
|890197
|
|