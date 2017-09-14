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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1148511486114871148811489>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:25

  tester7336 написав:
  Shaman написав:ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.

проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.

але чомусь тебе немає ні в поліції, ні в ТЦК? не треба вигадувати приводи - скажу чесно - мені ЛЯЧНО - це всі розуміють. а не треба вигадувати виправдання ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:26

  _hunter написав:Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?

Это лучше чем война, однозначно. Если замороженный конфликт то конечно и 20 лет может продлиться, но это же не горячая война будет. Да уж, талант перекручивать имеется, согласен с шаманом.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:26

Shaman набор слов и лозунгов. Когда такое писала флер ей прощали, все понимали её уровень интеллекта. Намекну в чём ты не прав, государство это консенсус. Пакование того мужчины это нарушение консенсуса. За нарушением консенсуса следует либо крах режима, либо крах государства. Ещё неизвестно кто делает больше для Бучи-2 те кто пакуют или те кого пакуют. Вчера хотабу говорил если все ходы плохие (мы в любом случае не выигрываем) не может быть "правильных" и "неправильных" ходов. Из 10 сортов говна нельзя приготовить тортик, даже если 5 сортов назвать "хорошим гавном". У нас дефицит ресурсов. Это надо открыто признать. Далее 3 варианта. А варианта "будем паковать вдруг дефицит ресурсов исчезнет" нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 15:32, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:27

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:На Кипре ресурсы особо не расходуются, в ПМР тоже...

там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати :)

Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?

ну так розжуй й далі - при заморозці конфлікту вибори проведуть. чи жувати можемо лише на один раз? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:27

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.

проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.

але чомусь тебе немає ні в поліції, ні в ТЦК? не треба вигадувати приводи - скажу чесно - мені ЛЯЧНО - це всі розуміють. а не треба вигадувати виправдання ;)


а чому я повинен покинути свою роботу і піти в поліцію чи тцк?
те що ти зізнався що тобі лячно - це вже добре.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:29

  Wirująświatła написав:Shaman набор слов и лозунгов. Когда такое писала флер ей прощали, все понимали её уровень интеллекта. Намекну в чём ты не прав, государство это консенсус. Пакование того мужчины это нарушение консенсуса. За нарушением консенсуса следует либо крах режима, либо крах государства. Ещё неизвестно кто делает больше для Бучи-2 те кто пакуют или те кого пакуют.

це вже ярлики почалися замість аргументів ;)

держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють. на жаль, поки не бачимо краху ні в Московії, ні в Ірану, ні в КНДР - а там повір, наше ТЦК - це просто норма, й все набагато гірше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:33

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:Shaman набор слов и лозунгов. Когда такое писала флер ей прощали, все понимали её уровень интеллекта. Намекну в чём ты не прав, государство это консенсус. Пакование того мужчины это нарушение консенсуса. За нарушением консенсуса следует либо крах режима, либо крах государства. Ещё неизвестно кто делает больше для Бучи-2 те кто пакуют или те кого пакуют.

це вже ярлики почалися замість аргументів ;)

держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють. на жаль, поки не бачимо краху ні в Московії, ні в Ірану, ні в КНДР - а там повір, наше ТЦК - це просто норма, й все набагато гірше...

Рівняємося на КНДР, Іран, Московію?
Тільки головне питання, чи треба нам вже таке, і такою ціною?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:45

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
ладу 74 а энергий как у подростка.

Все воно би було так - чудово...

Але, коли ти клеїш 25-35тирічну в свої 40 і в 74роки - це якби зовсім різні речі :mrgreen:

Шо тобі сказати?... ) то в молодості можно клеїть шо попало, хоть дупло в дерева. В зрілому віці вже система наведення реагує не так рєзво.
Хотя брешу, мені і раніше, десь відколи мені було 13 років в основному нравились 17 - 23.через 30 років нічого не помінялось) тільки, впєчатліть мене стало важче.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:50

  tester7336 написав:
  Shaman написав:ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.


проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.


чувачок підмутив собі броню, тому потужно та постійно підсмерджує своїм псевдопатріотизмом тут 8)
всіх з лопатами в окопи, а я тут буду розповідати "каг родіну любіть" :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:55

  Shaman написав:держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють.
настолько сложнее что появилась коррупция, сорта людей и право сильного? мы ещё будем у макак учиться как построить общество без насилия, где все довольны и счастливы. А кто хочет воевать пожалуйста воюйте, референдум в дии среди м18-60, кто "за" войну сразу повестка-учебка-фронт. И 100 тыс тцкашников не нужны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 15:58, всього редагувалось 2 разів.
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