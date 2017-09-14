Shaman написав:держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють. на жаль, поки не бачимо краху ні в Московії, ні в Ірану, ні в КНДР - а там повір, наше ТЦК - це просто норма, й все набагато гірше...
В них досить складна ідеологія. В ТЦК просо - по затилку і в бус. Ну і погрози звичайно щоб знав куди він попав. Пограбувати на блок пості щоб закріпити ненависть громадянина. Путин любить ТЦК.
А ще Путін любить таких брехунів, як ти. З візуальним контактом
Одразу Путін бачить, що його чекають в України, тому можно воювати далі і ракетами обстрілювати далі
Але ти забуваєшь просту істину - пакету російського Града чи російській Х-101 пофіг на твою любов до Путіна
Shaman написав:держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють. на жаль, поки не бачимо краху ні в Московії, ні в Ірану, ні в КНДР - а там повір, наше ТЦК - це просто норма, й все набагато гірше...
В них досить складна ідеологія. В ТЦК просо - по затилку і в бус. Ну і погрози звичайно щоб знав куди він попав. Пограбувати на блок пості щоб закріпити ненависть громадянина. Путин любить ТЦК.
під пограбуванням на блок-посту мається на увазі хабар? - так й кажіть, не треба оці натяки
поцікавтесь, як потрапляють "на підвал" у руських. може скажете, нічо собі, нам таке точно не треба... хоча навряд...
[quote="5802957:Shaman"][quote="5802949:_hunter"][quote="5802945:Shaman"] там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати [/quote] Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?[/quote] ну так розжуй й далі - при заморозці конфлікту вибори проведуть. чи жувати можемо лише на один раз? [/quote] Я намекну - бо прямые даже просто предположения - трут... ЕСЛИ отменят ВП - да, выборы проведут.
Shaman написав:держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють.
настолько сложнее что появилась коррупция, сорта людей и право сильного? мы ещё будем у макак учиться как построить общество без насилия, где все довольны и счастливы. А кто хочет воевать пожалуйста воюйте, референдум в дии среди м18-60, кто "за" войну сразу повестка-учебка-фронт. И 100 тыс тцкашников не нужны.
у макак стая без насильства? там здається навпаки, сорти визначаються дуже просто, хто кому може в табло зарядити. й так, коли вожак вже не може, то наступник дуже просто його скидає.
але якщо тих, хто хоче воювати, на фронт, то тих хто не хоче - одразу в окупацію. а то всі забувають, що можуть тут дискутувати, тому що хтось їх захищає. гадаю, в фільтраційних таборах вже такими б сміливими не були, відразу б зрозуміли, що в окупації прав немає, лише обов'язки...
_hunter написав:ЕСЛИ отменят ВП - да, выборы проведут.
ЕСЛИ у бабушки будут яйца, то это будет дедушка
Для отмены ВП, должен быть длительный РПВ РПВ, потом отмена ВП, потом подготовка к выборам - это всё 9 месяцев никаких боевых действий с обоих сторон На такое Пуйло, со своей стороны, ни-ког-да не пойдёт
Не говоря уже о том, что Пуйло уже озвучивал свои условия для начала переговов про РПВ - вывод ЗСУ с 4-х областей. 4 области+Крым признать за ним
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 25 гру, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.