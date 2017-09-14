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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:07
[quote="5802957:Shaman"][quote="5802949:_hunter"][quote="5802945:Shaman"]
там війна йде? чи заморожений конфлікт?.. відразу видно, як людина вміє перекручувати
[/quote]
Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?[/quote]
ну так розжуй й далі - при заморозці конфлікту вибори проведуть. чи жувати можемо лише на один раз?
[/quote]
Я намекну - бо прямые даже просто предположения - трут...
ЕСЛИ отменят ВП - да, выборы проведут.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:09
tester7336 написав: Shaman написав: tester7336 написав:
проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.
але чомусь тебе немає ні в поліції, ні в ТЦК? не треба вигадувати приводи - скажу чесно - мені ЛЯЧНО - це всі розуміють. а не треба вигадувати виправдання
а чому я повинен покинути свою роботу і піти в поліцію чи тцк?
те що ти зізнався що тобі лячно - це вже добре.
переважній більшості лячно
а от мужності визнати це в багатьох не вистачає - така ось гра слів...
якщо не працюєш там, де є бронювання - то під час війни держава може тебе залучати до захисту країни. але звісно, ти хочеш пропетляти
хтось інший має тебе захищати
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:13
jump написав: tester7336 написав: Shaman написав:
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.
проблема в тому що держава вигадала хто може туди не йти.
ніхто не хоче бути крайнім якого пережують та виплюнуть.
чувачок підмутив собі броню, тому потужно та постійно підсмерджує своїм псевдопатріотизмом тут
всіх з лопатами в окопи, а я тут буду розповідати "каг родіну любіть"
як на вас всіх палає шапка, ну й нижче спіни до купи
я тебе чи когось іншого загоняв в окоп? то не бреши. бо щось копіпастити ти ще вмієш, а як шось від себе скажеш - дурня дурнею
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:19
Wirująświatła написав: Shaman написав:
держава створена трохи складніше, ніж стая макак. тому твої аналогії не працюють.
настолько сложнее что появилась коррупция, сорта людей и право сильного? мы ещё будем у макак учиться как построить общество без насилия, где все довольны и счастливы. А кто хочет воевать пожалуйста воюйте, референдум в дии среди м18-60, кто "за" войну сразу повестка-учебка-фронт. И 100 тыс тцкашников не нужны.
у макак стая без насильства?
там здається навпаки, сорти визначаються дуже просто, хто кому може в табло зарядити. й так, коли вожак вже не може, то наступник дуже просто його скидає.
але якщо тих, хто хоче воювати, на фронт, то тих хто не хоче - одразу в окупацію. а то всі забувають, що можуть тут дискутувати, тому що хтось їх захищає. гадаю, в фільтраційних таборах вже такими б сміливими не були, відразу б зрозуміли, що в окупації прав немає, лише обов'язки...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:20
Shaman написав:
але звісно, ти хочеш пропетляти
хтось інший має тебе захищати
головне про себе не забувай коли про інших розказуєш.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:21
_hunter написав:
ЕСЛИ отменят ВП - да, выборы проведут.
ЕСЛИ у бабушки будут яйца, то это будет дедушка
Для отмены ВП, должен быть длительный РПВ
РПВ, потом отмена ВП, потом подготовка к выборам - это всё 9 месяцев никаких боевых действий с обоих сторон
На такое Пуйло, со своей стороны, ни-ког-да не пойдёт
Не говоря уже о том, что Пуйло уже озвучивал свои условия для начала переговов про РПВ - вывод ЗСУ с 4-х областей. 4 области+Крым признать за ним
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 25 гру, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:25
tester7336 написав: Shaman написав:
але звісно, ти хочеш пропетляти
хтось інший має тебе захищати
головне про себе не забувай коли про інших розказуєш.
не забуваю. тому я неодноразово казав - кожен відповідає за себе - перед собою, рідними, державою...
але не треба вигадувати різні причини, чому я не маю воювати. не ми цю війну почали. й не треба виправдовувати ухилянство
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:27
Shaman написав:
під пограбуванням на блок-посту мається на увазі хабар? - так й кажіть, не треба оці натяки
У вас є своя точна інформація і своя неупереджена думка. Все інше ІПСО за велики гроші.
Проблема в іншому. Ті які нібито повинно йти воювати іншої думки, та в них інша інформація.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:31
UA написав: Shaman написав:
під пограбуванням на блок-посту мається на увазі хабар? - так й кажіть, не треба оці натяки
У вас є своя точна інформація і своя неупереджена думка. Все інше ІПСО за велики гроші.
Проблема в іншому. Ті які нібито повинно йти воювати іншої думки, та в них інша інформація.
А ти воюєшь ? На якому фронту ? На візуальному ?
Чи прочитав, як грабують орки на своїх блок-постах, то вирішив накинути і про українські блок-пости
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:32
Россия всё восстановит ... но это не точно ...
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