Найкраще припинити говорити про мирний план. Фраза «хочеш миру — готуйся до війни» в нашому випадку є максимально актуальною та раціональною



Потрібно припинити публічні обговорення будь-яких варіантів мирного плану, тому що це страшенно розхолоджує суспільство. Ми вже проходили у 2022 році рожево-сиропні заяви окремих персонажів про «две-три недели». На короткотривалу перспективу це дає надію і вселяє оптимізм. Через деякий час з’являється велике розчарування. Ми не повинні розчарувати суспільство, яке і так зараз перебуває в максимально тригерному становищі. Коли люди чують розмови про мир, коли соціологічні опитування відбуваються на вулицях, а потім ретранслюються через засоби масової інформації, людям здається, що він ось-ось десь скоро має наступити. А його, перепрошую, на горизонті не видно.



Люди чекають, що воно зараз якось десь само по собі має відбутися. Назвіть мені хоча б одну причину, чому росіянин має зупинитися? Він досить нормально просувається на Донбасі. Він є загрозою навіть на стабільних тих ділянках фронту, які є на Запоріжжі чи на херсонському напрямку. У нас в Курській області залишилася половина від того, що ми взяли на піку. Хто може взагалі хоч якусь гарантію давати, що навіть сівши за стіл мирних перемовин, в той самий момент російські ракети, поки Путін буде про щось домовлятися, не битимуть по українських містах? Такого немає. Тому треба припиняти розхолоджувати суспільство.