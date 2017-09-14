У вас є своя точна інформація і своя неупереджена думка. Все інше ІПСО за велики гроші. Проблема в іншому. Ті які нібито повинно йти воювати іншої думки, та в них інша інформація.
А ти воюєшь ? На якому фронту ? На візуальному ?
Чи прочитав, як грабують орки на своїх блок-постах, то вирішив накинути і про українські блок-пости[/quote] В сортовому суспільстві добровольців не буде. Найманці можливі. Вчи нову (стару) фразу "я тебя туда не посылал"
Shaman написав:під пограбуванням на блок-посту мається на увазі хабар? - так й кажіть, не треба оці натяки
У вас є своя точна інформація і своя неупереджена думка. Все інше ІПСО за велики гроші. Проблема в іншому. Ті які нібито повинно йти воювати іншої думки, та в них інша інформація.
А почем берут на БП,дорого? мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий. В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли.
pesikot написав:В сортовому суспільстві добровольців не буде. Найманці можливі. Вчи нову (стару) фразу "я тебя туда не посылал"
ані я, ані pesikot цю фразу не використовували й не будемо використовувати на відміну від тебе.
й у будь-якому суспільстві є ієрархія. я розумію, комусь хочеться й Притулу, й Стерненка відправити простим солдатом - руські будуть просто в захваті. але вони зараз роблять те, що зможуть повторити лише одиниці в суспільстві, - а їх критики й близько стільки не зробили й не зроблять для фронту
Найкраще припинити говорити про мирний план. Фраза «хочеш миру — готуйся до війни» в нашому випадку є максимально актуальною та раціональною
Потрібно припинити публічні обговорення будь-яких варіантів мирного плану, тому що це страшенно розхолоджує суспільство. Ми вже проходили у 2022 році рожево-сиропні заяви окремих персонажів про «две-три недели». На короткотривалу перспективу це дає надію і вселяє оптимізм. Через деякий час з’являється велике розчарування. Ми не повинні розчарувати суспільство, яке і так зараз перебуває в максимально тригерному становищі. Коли люди чують розмови про мир, коли соціологічні опитування відбуваються на вулицях, а потім ретранслюються через засоби масової інформації, людям здається, що він ось-ось десь скоро має наступити. А його, перепрошую, на горизонті не видно.
Люди чекають, що воно зараз якось десь само по собі має відбутися. Назвіть мені хоча б одну причину, чому росіянин має зупинитися? Він досить нормально просувається на Донбасі. Він є загрозою навіть на стабільних тих ділянках фронту, які є на Запоріжжі чи на херсонському напрямку. У нас в Курській області залишилася половина від того, що ми взяли на піку. Хто може взагалі хоч якусь гарантію давати, що навіть сівши за стіл мирних перемовин, в той самий момент російські ракети, поки Путін буде про щось домовлятися, не битимуть по українських містах? Такого немає. Тому треба припиняти розхолоджувати суспільство.
І друге, треба припиняти говорити про вибори. Тому що в суспільстві зараз дуже багато розмов про вибори. Тому що виходять якісь кучеряві персонажі, місце яким — на зоні, і починають розказувати знову про радикалів, про «смену названий городов и улиц» і так далі. Багато хто трактує це як початок виборчої кампанії. А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.
Господар Вельзевула написав:А почем берут на БП,дорого? мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий. В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли.
Практические советы Не возите в авто значительные суммы Если везете, берите в авто женщину. Суть развода. Человека с нормальними венно учетными доками сажают в другое авто, типа что то проверяют по БД, а подельники обшаривают его авто. Видеорегистратор могут выломать, могут накрыть пакетом. Всем покуй. Нужны хорошие концы чтобы возбудили дело.
Видимо исторически формируются "естественные табу" для каждого вида отдельно. Но это не значит что мы обречены. Общество без буллинга, коррупции, насилия возможно, если принять кое какие правила, а именно доминирование ценностей "еда", "стая" "жизнь" над остальными. Дети из фильма "властелин мух" пошли по пути "право сильного". То есть даже до интеллекта макаки не дотянули.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 16:54, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:Смешно слышать ложь, что "мы воюем за свободу", при том что людей не выпускают заграницу и пакуют на улицах.
Тобто коли я економічно воюючи за своє щастя - забороняю на протязі перших 20 років цієї війни певні категорії витрат НА СЕБЕ - то я диктатор/мазохіст який над собою знущається?
А як трактувати побудову нових розв'язок, доріг за 2+ мільярди, коли йде така війна? Не було їх три десятки років, і не треба коли всюди збір на те, збір на це, донати, волонтери на покращення ППО, також з донатів (330 млн грн, від ПЖ на перший етап, що вже для центрального командування дає колосальний результат)... Ну чому ті мільярди не використати туди??? Це як називати?
З точки зору здорового глузду це Пир во время чуми... або просто дурість...
З точки зору Законодавста - ніхто нічого не порушує З точки зору керівника підприємства яке будує - даю можливість працювати і сплачувати податки
Тому як казав комбат Верес... Якщо отримуєш 1 млн і платиш на ЗСУ 3000 - то велка ту окоп Якщо отримуєш 1 млн і платиш на ЗСУ 300 000 - то сиди й плати , бо там ти ефективніший.
Перефразую Якщо були можливості перекинути техніку/людей зайнятих на розвязках на будівництво укріплень - то той хто цього не зробив - злочинець Але якщо такої можливості не було - то той хто завантажує своїх людей роботою під час війни -як мінімум Герой.