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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:56
UA написав:
Практические советы
Не возите в авто значительные суммы
Если везете, берите в авто женщину.
Суть развода.
Человека с нормальними венно учетными доками сажают в другое авто, типа что то проверяют по БД, а подельники обшаривают его авто.
Видеорегистратор могут выломать, могут накрыть пакетом.
Всем покуй. Нужны хорошие концы чтобы возбудили дело.
Спасибо, меня так хотели развести год назад когда тачку за 70 продавал. Мол приедь в Одессу,заберем за твою цену. Прямиком спросил,на каком БП мне подсунут гранату что бы забрать бабки? Говорю, лучше вы к нам, дома и стены помогают
Ниче приехал вояка,отлистал налом,все довольны.
Дай бог здоровья нашим защитникам отечества, наконец-то и они в люди выбились,такие тачки покупать.
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:56
UA написав: Господар Вельзевула написав:
А почем берут на БП,дорого? мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий.
В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли.
Практические советы
Не возите в авто значительные суммы
Если везете, берите в авто женщину.
Суть развода.
Человека с нормальними венно учетными доками сажают в другое авто, типа что то проверяют по БД, а подельники обшаривают его авто.
Видеорегистратор могут выломать, могут накрыть пакетом.
Всем покуй. Нужны хорошие концы чтобы возбудили дело.
"Собака срав, перділи гуси"
Обидва накинули на вентілятор )
Один накинув, як якийсь чувак без доків зібрався в Буковель
Інший, про "пограбунок" на блок-пості.
Хоча, може UA про свою схему "заробітку" розповідає )
Якщо він так в темі.
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pesikot
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Додано: Сер 25 гру, 2024 16:56
UA написав: Господар Вельзевула написав:
А почем берут на БП,дорого? мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий.
В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли.
Практические советы
Не возите в авто значительные суммы
Если везете, берите в авто женщину.
Суть развода.
Человека с нормальними венно учетными доками сажают в другое авто, типа что то проверяют по БД, а подельники обшаривают его авто.
Видеорегистратор могут выломать, могут накрыть пакетом.
Всем покуй. Нужны хорошие концы чтобы возбудили дело.
шукаєте подільників? до такого лише мент міг додуматися
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:05
UA написав: pesikot написав:
А ти воюєшь ? На якому фронту ? На візуальному ?
Воював. Більше не буду.
Так я бачив москальских солдат через колліматорний приціл
Щось не так?
Треба було втікати з Києва.
От не бреши, шо ти воював
Не втік, тому що, квартирки ти свої не кинешь.
Навіть в цьому році не виїхав, а як обіцяв, як обіцяв )
До прицілу який запас батарейок мав ?
Чи таскав 100 кг акумів на собі ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 25 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:05
Господар Вельзевула написав:
Спасибо, меня так хотели развести год назад когда тачку за 70 продавал. Мол приедь в Одессу,заберем за твою цену. Прямиком спросил,на каком БП мне подсунут гранату что бы забрать бабки? Говорю, лучше вы к нам, дома и стены помогают
Ниче приехал вояка,отлистал налом,все довольны.Дай бог здоровья нашим защитникам отечества, наконец-то и они в люди выбились,такие тачки покупать.
а можна цього володаря мух загнати, звідки він виліз?
це ж чистий провокатор...
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 25 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:05
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Так после Трампа и тут будет (скорее всего) замороженный конфликт - неужели даже такие вещи нужно разжовывать?
Это лучше чем война, однозначно. Если замороженный конфликт то конечно и 20 лет может продлиться, но это же не горячая война будет. Да уж, талант перекручивать имеется, согласен с шаманом.
При чем тут вообще "горячая война"? - нафига вы ее в каждое сообщение тяните? 😲
Всмысле причём ? ПОка у нас был замороженный конфликт на востоке, как на Кипре, не было военного положения, были выборы. КОгда началась общевойсковое вторжение россия, именно горячая война, так и военное положение введено и выборы отложены. Закончится горячая фаза, опять будет заморозка, опять выборы будут. Почему я должен играть роли капитана очевидность ?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:08
Господар Вельзевула написав:
Спасибо, меня так хотели развести год назад когда тачку за 70 продавал. Мол приедь в Одессу,заберем за твою цену. Прямиком спросил,на каком БП мне подсунут гранату что бы забрать бабки? Говорю, лучше вы к нам, дома и стены помогают
Ниче приехал вояка,отлистал налом,все довольны.
Дай бог здоровья нашим защитникам отечества, наконец-то и они в люди выбились,такие тачки покупать.
Настало время "офигительных" историй
Кота с лампой не хватает
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pesikot
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:14
alex_dvornichenko написав:
Закончится горячая фаза, опять будет заморозка, опять выборы будут. Почему я должен играть роли капитана очевидность ?
Не всем это подходит, выборы-то.Ой,не всем.
В древнем Китае была типа традиция- придворному врачу платили деньги,пока все здоровы были. Заболел кто-выплаты прекращались до выздоровления.
Хорошая традиция.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:17
Shaman написав:
не забуваю. тому я неодноразово казав - кожен відповідає за себе - перед собою, рідними, державою...
але не треба вигадувати різні причини, чому я не маю воювати. не ми цю війну почали. й не треба виправдовувати ухилянство
"кожен відповідає за себе" - якщо кожен сам відповідає за себе яка тоді вам різниця що він собі вигадав? нащо ото вказувати комусь іншому що не потрібно вигадувати причини та щось там виправдовувати?
чи ви будете відповідати за нав’язування свого світогляду іншій людині?
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tester7336
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:28
tester7336 написав: Shaman написав:
не забуваю. тому я неодноразово казав - кожен відповідає за себе - перед собою, рідними, державою...
але не треба вигадувати різні причини, чому я не маю воювати. не ми цю війну почали. й не треба виправдовувати ухилянство
"кожен відповідає за себе" - якщо кожен сам відповідає за себе яка тоді вам різниця що він собі вигадав? нащо ото вказувати комусь іншому що не потрібно вигадувати причини та щось там виправдовувати?
чи ви будете відповідати за нав’язування свого світогляду іншій людині?
та мені однаково, що він собі вигадав. нехай просто залишає свої думки при собі
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