Господар Вельзевула написав:

А почем берут на БП,дорого? мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий.В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли.