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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:30
Господар Вельзевула написав: alex_dvornichenko написав:
Закончится горячая фаза, опять будет заморозка, опять выборы будут. Почему я должен играть роли капитана очевидность ?
Не всем это подходит, выборы-то.Ой,не всем.
В древнем Китае была типа традиция- придворному врачу платили деньги,пока все здоровы были. Заболел кто-выплаты прекращались до выздоровления.
Хорошая традиция.
Будет мир - будут выборы. Я не владею всем обьёмом информации, но моё мнение такое, если не будет мира (или заморозки), то и не будет перспектив и надежд. Очередное усиление мобилизации, очередное повышение градуса социального напряжения, очередная волна миграция, очередной виток стагнации бизнеса. Постепенно вся страна (кто останется) превратится в одно большое ЧВК воюещее за Украину, но на деньги запада, оружием запада. И такая перспектива довольно близка. Уверен такой сценарий не устраивает даже тех, кому не хочется выборов.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 25 гру, 2024 17:35, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:30
pesikot написав: UA написав:
Воював. Більше не буду.
Так я бачив москальских солдат через колліматорний приціл
Щось не так?
Треба було втікати з Києва.
От не бреши, шо ти воював
Не втік, тому що, квартирки ти свої не кинешь.
Навіть в цьому році не виїхав, а як обіцяв, як обіцяв )
До прицілу який запас батарейок мав ?
Чи таскав 100 кг акумів на собі ?
Зустрічне питання.
Де ти воював?
Де ти був в березні 2022 року?
У Хотаба було відрядження до Румунії, а в тебе?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:36
Shaman написав: tester7336 написав: Shaman написав:
не забуваю. тому я неодноразово казав - кожен відповідає за себе - перед собою, рідними, державою...
але не треба вигадувати різні причини, чому я не маю воювати. не ми цю війну почали. й не треба виправдовувати ухилянство
"кожен відповідає за себе" - якщо кожен сам відповідає за себе яка тоді вам різниця що він собі вигадав? нащо ото вказувати комусь іншому що не потрібно вигадувати причини та щось там виправдовувати?
чи ви будете відповідати за нав’язування свого світогляду іншій людині?
та мені однаково, що він собі вигадав. нехай просто залишає свої думки при собі
вимагати щоб хтось залишав свої думки при собі - вже вказує що вам не однаково а також це нав’язування вашого світогляду щоб мовчали. може ви вважаєте що і про яника потрібно було мовчати?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:36
Shaman написав:
та мені однаково, що він собі вигадав. нехай просто залишає свої думки при собі
Пряме питання
Чому Shaman не воює?
66 років інвалід 2 групи.
Хто хоче шукає можливості.
Хто не хоче хукає причини
Виклади свої причини.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:39
⚡️У Києві ДБР затримало ексначальника Одеського обласного ТЦК Борисова
Як повідомили правоохоронці, йому оголосили нові підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та видачі підробленого документа, а його нерухомість в Італії була передана в управління АРМА.
Борисову загрожує до 10 років за ґратами.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:47
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Воював. Більше не буду.
Так я бачив москальских солдат через колліматорний приціл
Щось не так?
Треба було втікати з Києва.
От не бреши, шо ти воював
Не втік, тому що, квартирки ти свої не кинешь.
Навіть в цьому році не виїхав, а як обіцяв, як обіцяв )
До прицілу який запас батарейок мав ?
Чи таскав 100 кг акумів на собі ?
Зустрічне питання.
Де ти воював?
Де ти був в березні 2022 року?
У Хотаба було відрядження до Румунії, а в тебе?
Це ж ти виліз, зі своїми розповідями, як ти захищав, тому відповідай на питання
Але одразу зрозуміло, що ти не воював
То ж не тринди )
А де я був, я писав
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:52
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: alex_dvornichenko написав:
Это лучше чем война, однозначно. Если замороженный конфликт то конечно и 20 лет может продлиться, но это же не горячая война будет. Да уж, талант перекручивать имеется, согласен с шаманом.
При чем тут вообще "горячая война"? - нафига вы ее в каждое сообщение тяните? 😲
Всмысле причём ? ПОка у нас был замороженный конфликт на востоке, как на Кипре, не было военного положения, были выборы. КОгда началась общевойсковое вторжение россия, именно горячая война, так и военное положение введено и выборы отложены. Закончится горячая фаза, опять будет заморозка, опять выборы будут. Почему я должен играть роли капитана очевидность ?
ваша _теория_ имеет право на жизнь. У меня - другая: меморандум про "а давайте попизже" - УЖЕ подписали.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:53
pesikot написав:
Це ж ти виліз, зі своїми розповідями, як ти захищав, тому відповідай на питання
Але одразу зрозуміло, що ти не воював
То ж не тринди )
А де я був, я писав
Жодного разу не взяв зброю, а повчаєшь інших як треба воювати, в тому числі тих хто вийшов на зустріч москалям зі зброєю.
Рагулю рагулне.
Може хто не читав де ти був навесні 2022
Повтори будь ласка.
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