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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:02
_hunter написав:
У меня - другая: меморандум про "а давайте попизже" - УЖЕ подписали.
А шо за меморандум и кто его подписал? Дискурсы с обоих сторон самые что ни есть воинственные.
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:04
UA написав: pesikot написав:
Це ж ти виліз, зі своїми розповідями, як ти захищав, тому відповідай на питання
Але одразу зрозуміло, що ти не воював
То ж не тринди )
А де я був, я писав
Жодного разу не взяв зброю, а повчаєшь інших як треба воювати, в тому числі тих хто вийшов на зустріч москалям зі зброєю.
Ти написав про приціл, але не відповів на просте питання
От якби ти воював, знав би відповідь
Ти сидів собі в окупації, візуальний контакт встановлював
Не зацікавив їх
А зараз, як Арестович - боєць з гранатометом, 30 виходів розвідки та призначав Залужного )
Триндишь про "пограбування" на блок-постах
Хоча, якось дивно ти себе почав поводити
Мабуть, я таки правильно попав в ціль.
Що ти в цій схемі працюєшь )
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pesikot
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:04
Shaman написав:
А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.
нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.
Навіть якщо ти зараз добровільно прийдеш на фронт, думаєш той хто воює 3й рік буде на тебе дивитись як на рівного?)
Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:09
pesikot написав:
Ти написав про приціл, але не відповів на просте питання
Про "таблетку" дюрасел це було питання?
Тем более что её хватает хз на сколько.
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UA
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:22
UA написав: pesikot написав:
Ти написав про приціл, але не відповів на просте питання
Про "таблетку" дюрасел це було питання?
Це ж ти воював, то і кажи, що там було
Дивно, той кто через приціл дивився, не може одразу згадати, які там були батарейки
Чи ти таки погуглив, нарешті ))
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:29
tester7336 написав: Shaman написав: tester7336 написав:
"кожен відповідає за себе" - якщо кожен сам відповідає за себе яка тоді вам різниця що він собі вигадав? нащо ото вказувати комусь іншому що не потрібно вигадувати причини та щось там виправдовувати?
чи ви будете відповідати за нав’язування свого світогляду іншій людині?
та мені однаково, що він собі вигадав. нехай просто залишає свої думки при собі
вимагати щоб хтось залишав свої думки при собі - вже вказує що вам не однаково а також це нав’язування вашого світогляду щоб мовчали. може ви вважаєте що і про яника потрібно було мовчати?
чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:30
UA написав: Shaman написав:
та мені однаково, що він собі вигадав. нехай просто залишає свої думки при собі
Пряме питання
Чому Shaman не воює?
Хто хоче шукає можливості.
Хто не хоче хукає причини
Виклади свої причини.
Ну то так, ти теж не воюєшь
То чому ?
І можливості воювати ти не шукаєшь
Брехати на форумі, для цього можливості шукаєшь
Брехунів на форумі підтримувати, для цього можливості шукаєшь
А також розповідаєшь про героїчні візуальні контакти
Ще розповідаєшь, як в Україні буде погано, тому ти виїзжаєшь до кінця 2024 року
Але чомусь все ніяк не виїдешь )
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pesikot
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:31
Banderlog написав: Shaman написав:
А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.
нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.
Навіть якщо ти зараз добровільно прийдеш на фронт, думаєш той хто воює 3й рік буде на тебе дивитись як на рівного?)
Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
а в будь-якому колективі немає єдності. головне, щоб була єдність тих, хто хто думає не лише про себе. волонтери якраз яскравий приклад цього.
після закінчення війни будуть вибори, не переймайтесь. а от під час війни - це грати на боці ворога...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:32
pesikot написав: UA написав: Shaman написав:
та мені однаково, що він собі вигадав. нехай просто залишає свої думки при собі
Пряме питання
Чому Shaman не воює?
Хто хоче шукає можливості.
Хто не хоче хукає причини
Виклади свої причини.
Ну то так, ти теж не воюєшь
То чому ?
І можливості воювати ти не шукаєшь
Брехати на форумі, для цього можливості шукаєшь
Брехунів на форумі підтримувати, для цього можливості шукаєшь
А також розповідаєшь про героїчні візуальні контакти
Ще розповідаєшь, як в Україні буде погано, тому ти виїзжаєшь до кінця 2024 року
Але чомусь все ніяк не виїдешь
)
ніяк не може назбирати, регулярно "грабують" на блок-постах
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:39
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
У меня - другая: меморандум про "а давайте попизже" - УЖЕ подписали.
А шо за меморандум и кто его подписал? Дискурсы с обоих сторон самые что ни есть воинственные.
Присоедняюсь к вопросу. Если есть что конкретное, а не только туманные и загадочные междуметия, то очень просим.
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