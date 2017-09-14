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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11490114911149211493>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав: А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.

нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.

То почни з себе про єдність
Почни прислухатись до інших

Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"

Тоді і буде єдність

  Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.

Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:48

  Shaman написав:чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин 8)


ще раз запитаю - ви були також проти патякання про яника за межами свого кола?
в нас є десь обмеження чи заборона критики влади? чи вам сниться країна хла як взірець?

ЗІ
і до речі - перш ніж писати про те що вихваляння ухилянства це карний злочин для початку вкажіть де воно було інакше це безпідставні закидони :wink:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:53

  tester7336 написав:
  Shaman написав:чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин 8)

ще раз запитаю - ви були також проти патякання про яника за межами свого кола?
в нас є десь обмеження чи заборона критики влади? чи вам сниться країна хла як взірець?

ЗІ
і до речі - перш ніж писати про те що вихваляння ухилянства це карний злочин для початку вкажіть де воно було інакше це безпідставні закидони :wink:

я неодноразово казав про ваше вміння щось ні про що обговорювати десятками сторінок - тому про Яника наступним разом ;)

критика влади не заборонена, але є купа нюансів. й під час війни свобода слова таки обмежується. формалізоване правило не скажу, але кожен випадок можу розібрати. тому так, критика влади, чому вона досі не здалася - це заборонено. та й взагалі, як бачите розумні люди зараз намагаються не дуже критикувати владу (хоча є багато за що), бо розуміють ризики цього. отамана скидають після війни, а не під час бою (знову ж таки є нюанси).

добре, що хоч розумієте, що вихваляння - злочин 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 гру, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:59

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.

нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.

То почни з себе про єдність
Почни прислухатись до інших

Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"

Тоді і буде єдність

  Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.

Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя

А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли... :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:59

  alex_dvornichenko написав:
  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав: У меня - другая: меморандум про "а давайте попизже" - УЖЕ подписали.


А шо за меморандум и кто его подписал? Дискурсы с обоих сторон самые что ни есть воинственные.

Присоедняюсь к вопросу. Если есть что конкретное, а не только туманные и загадочные междуметия, то очень просим.

вас что, гугл за глупые вопросы забанил?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/30/7431116/
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:06

Війна добігає кінця

  Banderlog написав:Кінчайте війну

Так вже кінчаєм :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.

То почни з себе про єдність
Почни прислухатись до інших

Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"

Тоді і буде єдність

  Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.

Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя

А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли... :lol:

До чого це, що єдності немає ? Лити оці фальшиві сльози

Ти сам не хочешь єдності, тож не тринди
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:13

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Кінчайте війну

Так вже кінчаєм :)

То як, Долярчик, війна закінчилась до кінця року 2024 ?

Ти ж брехати не будешь, ти ж чесний вояк, так ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:20

Я лише "ретранслятор"))

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:Кінчайте війну

Так вже кінчаєм :)

То як, Долярчик, війна закінчилась до кінця року 2024 ?

Ти ж брехати не будешь, ти ж чесний вояк, так ? ))

Це слова Гордона - "гаряча фаза війни закінчиться цього року!"

От і подивимось, чи він ГоРдон, чи ГоН...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:25

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:вас что, гугл за глупые вопросы забанил?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/30/7431116/

У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.
alex_dvornichenko
 
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