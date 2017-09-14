Shaman написав: А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.
нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.
То почни з себе про єдність Почни прислухатись до інших
Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"
Тоді і буде єдність
Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
Shaman написав:чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин
ще раз запитаю - ви були також проти патякання про яника за межами свого кола? в нас є десь обмеження чи заборона критики влади? чи вам сниться країна хла як взірець?
ЗІ і до речі - перш ніж писати про те що вихваляння ухилянства це карний злочин для початку вкажіть де воно було інакше це безпідставні закидони
Shaman написав:чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин
ще раз запитаю - ви були також проти патякання про яника за межами свого кола? в нас є десь обмеження чи заборона критики влади? чи вам сниться країна хла як взірець?
ЗІ і до речі - перш ніж писати про те що вихваляння ухилянства це карний злочин для початку вкажіть де воно було інакше це безпідставні закидони
я неодноразово казав про ваше вміння щось ні про що обговорювати десятками сторінок - тому про Яника наступним разом
критика влади не заборонена, але є купа нюансів. й під час війни свобода слова таки обмежується. формалізоване правило не скажу, але кожен випадок можу розібрати. тому так, критика влади, чому вона досі не здалася - це заборонено. та й взагалі, як бачите розумні люди зараз намагаються не дуже критикувати владу (хоча є багато за що), бо розуміють ризики цього. отамана скидають після війни, а не під час бою (знову ж таки є нюанси).
добре, що хоч розумієте, що вихваляння - злочин
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 гру, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві — це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача — тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи жевріє в українському суспільстві, не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах.
нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.
То почни з себе про єдність Почни прислухатись до інших
Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"
Тоді і буде єдність
Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя
А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли...
Banderlog написав: нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.
То почни з себе про єдність Почни прислухатись до інших
Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"
Тоді і буде єдність
Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя
А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли...
До чого це, що єдності немає ? Лити оці фальшиві сльози
У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.