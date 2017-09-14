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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11491114921149311494>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:26

  Успіх написав:Це слова Гордона - "гаряча фаза війни закінчиться цього року!"

От і подивимось, чи він ГоРдон, чи ГоН...

Тобто, чесний вояк Долярчик тягнути брехню не стане ?
Чи стане ?
Сьогодні вже 25.12

І як тобі сьогоднішній ракетний обстріл ?
Це до закінчення війни ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:35

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:вас что, гугл за глупые вопросы забанил?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/30/7431116/

У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.

а Дубінський каже, що реєстр виборців тю-тю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:35

Колядки звучать сотні років

тільки що сусідські діти.....

Слова/музика Олег Вітвіцький

Там во Бахмуті,
Де стріли чути,
Де стільки цвіту
Вже полягло...
Враз тихо стало |
І залунало: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

Донецька нічка,
Окопна свічка,
І ворогам всім
Лютим на зло, -
Стали солдати |
Колядувати: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

Під Гуляй Полем
Кутя на столі,
Звіздою небо
Там зацвіло,
Вітер у степу |
Водить вертепи: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

В місті Марії
Промінь надії
Десь над Азовом
В небо звело,
Там нас чекають, |
Тихо співають: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

Під замком львівським,
На Личаківськім,
Лицарів військо
Спокій знайшло...
Ми ж до Героїв |
Із колядою: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

В древньому Римі
Петрик із Криму
Разом зі світом
Славить Різдво!
Юля з Луганська, |
Настя з Бердянська: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

А в Тернополі
Маленька Оля
З фронту чекає
Татка свого.
Ручки складає, |
Слізки втирає: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)

Наша родина -
Вся Україна,
І Збройні сили,
І ТРО,
Під Божим стягом |
Йдем до звитяги! |
Христос Родився! |
Славімо Його!
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:37

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:вас что, гугл за глупые вопросы забанил?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/30/7431116/

У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.

вы точно _мою_ ссылку читали? - или какие-то проблемы с чтением?..
Уже договорились, что выборов не будет ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ войны.
Теперь вопрос: кто может гарантировать, что через те пол года "внезапно" не окажется, что пол года - не хватило?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:53

  Banderlog написав:
  pesikot написав:То почни з себе про єдність
Почни прислухатись до інших

Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"

Тоді і буде єдність

  Banderlog написав:Кінчайте війну і робіть вибори, поки ще можно це зробити.

Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя

А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли... :lol:

UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:57

  _hunter написав:вы точно _мою_ ссылку читали? - или какие-то проблемы с чтением?..
Уже договорились, что выборов не будет ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ войны.
Теперь вопрос: кто может гарантировать, что через те пол года "внезапно" не окажется, что пол года - не хватило?

Это у тебя проблемы с прочтением

Никаких договоров быть не может, про полгода - это по закону
А законы надо выполнять

И как ты в прыжке перевернулся, то ЕСЛИ будут выборы, то уже про полгода знаешь
Всё ты знаешь, но дурня клеїшь

Но про Путина всё ещё молчишь, хотя и знаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:17

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:вас что, гугл за глупые вопросы забанил?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/30/7431116/

У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.

вы серьезно хотите получить какой то ответ от тролля?
его единственная цель на форуме чтобы его покормили, а вы(и не только) ведётесь на это и пытаетесь устроить дискуссию...
это как пытаться поговорить "за жизнь" с макакой которой нужен от вас только банан
смешно)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:20

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин 8)

ще раз запитаю - ви були також проти патякання про яника за межами свого кола?
в нас є десь обмеження чи заборона критики влади? чи вам сниться країна хла як взірець?

ЗІ
і до речі - перш ніж писати про те що вихваляння ухилянства це карний злочин для початку вкажіть де воно було інакше це безпідставні закидони :wink:

я неодноразово казав про ваше вміння щось ні про що обговорювати десятками сторінок - тому про Яника наступним разом ;)

критика влади не заборонена, але є купа нюансів. й під час війни свобода слова таки обмежується. формалізоване правило не скажу, але кожен випадок можу розібрати. тому так, критика влади, чому вона досі не здалася - це заборонено. та й взагалі, як бачите розумні люди зараз намагаються не дуже критикувати владу (хоча є багато за що), бо розуміють ризики цього. отамана скидають після війни, а не під час бою (знову ж таки є нюанси).

добре, що хоч розумієте, що вихваляння - злочин 8)


це у вас талант на пустому місці вигадати якусь хрінь.
я просто не спускаю такі фантазійні закидони. тож приходиться поступово на багатьох сторінках доводити що мало місце тупа вигадка.
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budivelnik


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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:22

  pesikot написав:
  _hunter написав:вы точно _мою_ ссылку читали? - или какие-то проблемы с чтением?..
Уже договорились, что выборов не будет ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ войны.
Теперь вопрос: кто может гарантировать, что через те пол года "внезапно" не окажется, что пол года - не хватило?

Это у тебя проблемы с прочтением

Никаких договоров быть не может, про полгода - это по закону
А законы надо выполнять

И как ты в прыжке перевернулся, то ЕСЛИ будут выборы, то уже про полгода знаешь
Всё ты знаешь, но дурня клеїшь

Но про Путина всё ещё молчишь, хотя и знаешь

объясните_зачем_вы_все_кормите_тупого_тролля???
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