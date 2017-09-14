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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:26
Успіх написав:
Це слова Гордона - "гаряча фаза війни закінчиться цього року!"
От і подивимось, чи він ГоРдон, чи ГоН...
Тобто, чесний вояк Долярчик тягнути брехню не стане ?
Чи стане ?
Сьогодні вже 25.12
І як тобі сьогоднішній ракетний обстріл ?
Це до закінчення війни ?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:35
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.
а Дубінський каже, що реєстр виборців тю-тю
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:35
тільки що сусідські діти.....
Слова/музика Олег Вітвіцький
Там во Бахмуті,
Де стріли чути,
Де стільки цвіту
Вже полягло...
Враз тихо стало |
І залунало: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
Донецька нічка,
Окопна свічка,
І ворогам всім
Лютим на зло, -
Стали солдати |
Колядувати: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
Під Гуляй Полем
Кутя на столі,
Звіздою небо
Там зацвіло,
Вітер у степу |
Водить вертепи: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
В місті Марії
Промінь надії
Десь над Азовом
В небо звело,
Там нас чекають, |
Тихо співають: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
Під замком львівським,
На Личаківськім,
Лицарів військо
Спокій знайшло...
Ми ж до Героїв |
Із колядою: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
В древньому Римі
Петрик із Криму
Разом зі світом
Славить Різдво!
Юля з Луганська, |
Настя з Бердянська: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
А в Тернополі
Маленька Оля
З фронту чекає
Татка свого.
Ручки складає, |
Слізки втирає: |
Христос Родився! |
Славімо Його! | (2)
Наша родина -
Вся Україна,
І Збройні сили,
І ТРО,
Під Божим стягом |
Йдем до звитяги! |
Христос Родився! |
Славімо Його!
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:37
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.
вы точно _мою_ ссылку читали? - или какие-то проблемы с чтением?..
Уже договорились, что выборов не будет ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ войны.
Теперь вопрос: кто может гарантировать, что через те пол года "внезапно" не окажется, что пол года - не хватило?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:53
Banderlog написав: pesikot написав:
То почни з себе про єдність
Почни прислухатись до інших
Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"
Тоді і буде єдність
Banderlog написав:Кінчайте війну
і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя
А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли
...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:57
_hunter написав:
вы точно _мою_ ссылку читали? - или какие-то проблемы с чтением?..
Уже договорились, что выборов не будет ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ войны.
Теперь вопрос: кто может гарантировать, что через те пол года "внезапно" не окажется, что пол года - не хватило?
Это у тебя проблемы с прочтением
Никаких договоров быть не может, про полгода - это по закону
А законы надо выполнять
И как ты в прыжке перевернулся, то ЕСЛИ будут выборы, то уже про полгода знаешь
Всё ты знаешь, но дурня клеїшь
Но про Путина всё ещё молчишь, хотя и знаешь
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:17
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
У меня такое ощущение, что я разговариваю с табуректой. Моё первое сообщение было такое же самое, пока не закончится война - выборов не будет. Вы начали оспаривать. Прошли круг и я получаю ссылку, где написно, что выборов не будет до конца войны... рукалицо.
вы серьезно хотите получить какой то ответ от тролля?
его единственная цель на форуме чтобы его покормили, а вы(и не только) ведётесь на это и пытаетесь устроить дискуссию...
это как пытаться поговорить "за жизнь" с макакой которой нужен от вас только банан
смешно)
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:20
Shaman написав: tester7336 написав: Shaman написав:
чому потрібно пояснювати очевидні речі. свобода - це не патякати все, що ти думаєш, бо тоді доведеться вислуховувати й думки маніяка, й просто вбивці. в своєму колі роби, що хочеш - а от публічно є обмеження. до речі, вихваляти ухилянство, - взагалі-то карний злочин
ще раз запитаю - ви були також проти патякання про яника за межами свого кола?
в нас є десь обмеження чи заборона критики влади? чи вам сниться країна хла як взірець?
ЗІ
і до речі - перш ніж писати про те що вихваляння ухилянства це карний злочин для початку вкажіть де воно було інакше це безпідставні закидони
я неодноразово казав про ваше вміння щось ні про що обговорювати десятками сторінок - тому про Яника наступним разом
критика влади не заборонена, але є купа нюансів. й під час війни свобода слова таки обмежується. формалізоване правило не скажу, але кожен випадок можу розібрати. тому так, критика влади, чому вона досі не здалася - це заборонено. та й взагалі, як бачите розумні люди зараз намагаються не дуже критикувати владу (хоча є багато за що), бо розуміють ризики цього. отамана скидають після війни, а не під час бою (знову ж таки є нюанси).
добре, що хоч розумієте, що вихваляння - злочин
це у вас талант на пустому місці вигадати якусь хрінь.
я просто не спускаю такі фантазійні закидони. тож приходиться поступово на багатьох сторінках доводити що мало місце тупа вигадка.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:21
budivelnik
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:22
pesikot написав: _hunter написав:
вы точно _мою_ ссылку читали? - или какие-то проблемы с чтением?..
Уже договорились, что выборов не будет ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ войны.
Теперь вопрос: кто может гарантировать, что через те пол года "внезапно" не окажется, что пол года - не хватило?
Это у тебя проблемы с прочтением
Никаких договоров быть не может, про полгода - это по закону
А законы надо выполнять
И как ты в прыжке перевернулся, то ЕСЛИ будут выборы, то уже про полгода знаешь
Всё ты знаешь, но дурня клеїшь
Но про Путина всё ещё молчишь, хотя и знаешь
объясните_зачем_вы_все_кормите_тупого_тролля???
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