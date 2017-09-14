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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11491114921149311494

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:40

  Прохожий написав:вы серьезно хотите получить какой то ответ от тролля?
его единственная цель на форуме чтобы его покормили, а вы(и не только) ведётесь на это и пытаетесь устроить дискуссию...
это как пытаться поговорить "за жизнь" с макакой которой нужен от вас только банан
смешно)

Я тут редко. Уже догадался с кем имею дело.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:42

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647

ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.

все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...

Шаман - ты служил в армии в 18 лет или как и большинство патриотов тут откосил по плоскостопию? Ну и просто работать чтоб на сдохнуть с голоду надо было.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:43

  alex_dvornichenko написав:Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:48

  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.

Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:49

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.

Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.

здесь много достойных людей, на самом деле, чьё мнение в трамвае не услышишь.
Wirująświatła
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